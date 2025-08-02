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"Зараз точно ні": Буданов відповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ 2 серпня 2025

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що не отримував пропозицій обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ. Він зазначив, що звик працювати у військовій розвідці.

"Зараз точно ні": Буданов відповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не отримував пропозицій обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ. Про це Буданов сказав в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи пропонували Буданову посаду головкома, він відповів: "Зараз точно ні".

Так, а навіщо? Знаєте, я якось вже звик тут (у ГУР - ред). Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя 

- сказав Буданов.

Нагадаємо

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак намагався звільнити очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Також він може стояти за просуванням корупційної справи проти міністра Олексія Чернишова та ймовірним призначенням Юлії Свириденко на посаду нової прем’єр-міністерки.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Чернишов Олексій Михайлович
Юлія Свириденко
Офіс Президента України
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Андрій Єрмак
Кирило Буданов