"Зараз точно ні": Буданов відповів, чи отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ 2 серпня 2025

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що не отримував пропозицій обійняти посаду головнокомандувача ЗСУ. Про це Буданов сказав в інтерв’ю "Мосейчук +", передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи пропонували Буданову посаду головкома, він відповів: "Зараз точно ні".

Так, а навіщо? Знаєте, я якось вже звик тут (у ГУР - ред). Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя