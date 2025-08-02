"Сейчас точно нет": Буданов ответил, получал ли предложения стать главкомом ВСУ 2 августа 2025

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не получал предложений занять должность главнокомандующего ВСУ. Об этом Буданов сказал в интервью "Мосейчук +", передает УНН.

Отвечая на вопрос, предлагали ли Буданову должность главкома, он ответил: "Сейчас точно нет".

Да, а зачем? Знаете, я как-то уже привык здесь (в ГУР - ред). Я же здесь всю жизнь провел, сознательную свою жизнь