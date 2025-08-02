"Сейчас точно нет": Буданов ответил, получал ли предложения стать главкомом ВСУ 2 августа 2025
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что не получал предложений занять должность главнокомандующего ВСУ. Он отметил, что привык работать в военной разведке.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что не получал предложений занять должность главнокомандующего ВСУ. Об этом Буданов сказал в интервью "Мосейчук +", передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, предлагали ли Буданову должность главкома, он ответил: "Сейчас точно нет".
Да, а зачем? Знаете, я как-то уже привык здесь (в ГУР - ред). Я же здесь всю жизнь провел, сознательную свою жизнь
Напомним
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак пытался уволить главу Главного управления разведки Кирилла Буданова. Также он может стоять за продвижением коррупционного дела против министра Алексея Чернышова и вероятным назначением Юлии Свириденко на должность нового премьер-министра.