Множественное гражданство не станет причиной оттока украинцев - Чернышов

Введение множественного гражданства не несет рисков массового выезда украинцев за границу. Наоборот, этот закон является логичным шагом в контексте работы с украинской диаспорой, а также ответом на демографические вызовы. Правительство рассчитывает, что благодаря реформам, экономическому развитию и послевоенному восстановлению страны, украинцы, наоборот, будут возвращаться домой. Об этом во время выступления на Human Capital dimension at the URC 2025 заявил вице-премьер-министр, министр национального единства Украины Алексей Чернышов, передает корреспондент УНН.

Детали

Чиновник убежден, что введение множественного гражданства не только не создает рисков для оттока населения, но и открывает новые возможности для укрепления глобального украинского сообщества и возвращения граждан домой. По его словам, вопрос возвращения украинцев напрямую связан с одним из главных вызовов, стоящих перед государством.

Возвращение наших граждан напрямую связано с одним из ключевых вызовов для Украины – это демографический вызов. По прогнозу ООН снижение будет продолжаться и здесь у государства много работы, чтобы изменить эту тенденцию - отметил он.

Также Чернышов выразил благодарность европейским юнити-хабам, которые поддерживают украинцев в возвращении домой после завершения войны, в частности помогают тем, кому нужна интеграция в новых условиях. На этом фоне, по словам министра, множественное гражданство — это и шанс реализовать огромный потенциал украинцев в мире.

Вместе с представителями диаспоры и эмиграционных волн, разных волн миграции, у нас есть глобальное сообщество украинцев, сегодня это 25 млн человек. Это не просто вызов, это огромные возможности, поэтому именно сегодня в контексте этого я хотел бы прокомментировать вопрос введения множественного гражданства - отметил министр.

Он подчеркнул, что это очень логичный и давно ожидаемый шаг со стороны украинского государства и сегодня ВР должна рассмотреть во втором чтении этот законопроект.

Комментируя опасения относительно возможной миграции украинцев после принятия закона, министр выразил уверенность, что такой риск отсутствует.

В этом никаких рисков нет. Это абсолютно цивилизованный современный закон. Реформа, которая добавляет Украину в перечень цивилизованной группы стран. И я рад, что на этой неделе у него есть все шансы состояться - отметил он.

Вице-премьер также привел статистику: большинство украинцев, которые сейчас находятся за границей, живут в странах, где разрешено двойное гражданство. И именно благодаря такому законодательству появляется возможность лучше сохранять и развивать национальные связи.

Кстати, 90% украинцев, которые сегодня находятся за границей, находятся в странах, которые имеют опцию множественного гражданства. Это современно, нормально, демократично и это дает возможность нам укрепить связи с украинцами и предоставить возможность получить украинское гражданство тем украинцам, которые много лет не имели такой возможности - добавил он.

Чиновник также отметил, что для успешного восстановления государства критически важно создать условия для реализации потенциала украинцев в своей стране, в Украине.

Очевидно, что одна из первоочередных задач – создать необходимые условия для помощи, чтобы раскрывать потенциал наших людей именно в Украине. Ни одна стратегия восстановления не будет успешной без людей, которые ее воплощают. Мы четко понимаем, что после достижения устойчивого мира должны сделать акцент именно на экономическом развитии, привлечении инвестиций, срочных реформах, создании рабочих мест. Этот комплекс усилий сможет возвращать украинцев домой после наступления устойчивого мира - подытожил он.

Дополнение

Законопроект о множественном гражданстве должны были рассмотреть во втором чтении еще на прошлой неделе. Он не попал в сессионный зал парламента из-за того, что окончательная версия еще не готова. Сейчас его дорабатывают, в частности, идет согласование определенных норм. Источник в ВР отметил, что надеется, что законопроект успеют доработать до 17-18 июня.