Шмыгаль сообщил, на какие даты подписана командировка для Чернышова
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели. Это произошло на фоне скандала с задержанием соратников Чернышова из-за коррупционной сделки и его пребывания за границей во время обысков.
Командировка вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Алексея Чернышова подписана до конца этой недели. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.
Детали
Шмыгаль прокомментировал, на какие даты подписана командировка для Чернышова.
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Скандал с выездом за границу Чернышова
СМИ сообщают, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за рубежом.
Дело касается коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
Как свидетельствуют социальные сети Чернышова, по состоянию на 19 июня он находился за границей, в частности, в странах Европейского Союза.
19 июня на сайте Министерства национального единства Украины сообщалось, что Алексей Чернышов провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина — ЕС.
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