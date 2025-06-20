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Шмыгаль сообщил, на какие даты подписана командировка для Чернышова

Киев • УНН

 • 3446 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что командировка вице-премьер-министра Алексея Чернышова подписана до конца недели. Это произошло на фоне скандала с задержанием соратников Чернышова из-за коррупционной сделки и его пребывания за границей во время обысков.

Шмыгаль сообщил, на какие даты подписана командировка для Чернышова

Командировка вице-премьер-министра Украины — министра национального единства Алексея Чернышова подписана до конца этой недели. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов" к правительству в ВР, передает УНН.

Детали

Шмыгаль прокомментировал, на какие даты подписана командировка для Чернышова.

Соответствующие документы подписаны по командировке до конца этой недели

- сказал Шмыгаль.

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Скандал с выездом за границу Чернышова

СМИ сообщают, что НАБУ и САП на прошлой неделе задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за рубежом.

Дело касается коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

Как свидетельствуют социальные сети Чернышова, по состоянию на 19 июня он находился за границей, в частности, в странах Европейского Союза.

19 июня на сайте Министерства национального единства Украины сообщалось, что Алексей Чернышов провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентском комитете ассоциации Украина — ЕС.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина
Денис Шмыгаль
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