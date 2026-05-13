Консультации с астрологами и неизвестный поручитель: Ермак прокомментировал журналистам новые подробности в его деле

Экс-глава ОП Андрей Ермак после того, как суд удалился в совещательную комнату, пообщался с представителями украинских медиа. Однако ответов на многие неудобные для себя вопросы избегал, передает УНН.

Политик подтвердил, что перенос оглашения решения по избранию ему меры пресечения со среды на четверг, 14 мая, стал неожиданностью даже для него.

На вопрос о том, каким будет решение суда – в его пользу или нет – Ермак сказал, что ответа на него не знает.

Что Андрей Ермак рассказал о Лидии Изовитовой и какую роль женщина играет в его деле

Также у экс-руководителя ОП спросили, какие отношения у него с Лидией Изовитовой – чиновницей, которая руководит Национальной ассоциацией адвокатов Украины и Советом адвокатов Украины. В политическом и медийном пространстве ее имя связывают с одиозным Виктором Медведчуком, а с недавних пор – и с самим Ермаком, которого она в марте 2026 года назначила возглавить комитет при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Там он должен был заниматься вопросами защиты пострадавших от вооруженной агрессии и правовым обеспечением евроинтеграции.

"Рабочие, нормальные. Мы уважаем друг друга. Она способствует деятельности комитета и я ей очень благодарен за это", – ответил Андрей Ермак.

Почему Ермак вернулся к адвокатской деятельности, но не повысил свою квалификацию

После того как медийщики обратили внимание на тему возвращения Ермака к адвокатской деятельности, политика спросили, проходил ли он в связи с этим курсы повышения квалификации.

"Нет, не проходил. Но если вы посмотрели, я с 1995 года адвокат. Поэтому, думаю, что, честно говоря, для меня это (повышение квалификации, – ред.) было не важно. Тем более, что во время своей работы в офисе (ОП, – ред.) я много раз сталкивался с юридическими вопросами, и это, безусловно, мне помогало", — сказал политик.

О чем экс-глава ОП советовался с астрологом и как это прокомментировал

Интересовала журналистов и Вероника Аникиевич – консультант по астрологии, с которой Андрей Ермак советовался относительно кадровых назначений. По крайней мере, это следует из переписки между ними, которую обнародовали представители САП.

На этом моменте экс-глава ОП заметно занервничал, заметил журналистам, что это – вопрос несерьезный, и, если он будет говорить с ними о каждом человеке, которого упомянули во время сегодняшнего судебного заседания, то ни у него, ни у представителей СМИ не хватит на это времени. Когда же Ермаку напомнили о конкретных фамилиях из переписки с Аникиевич, он ответил так:

"А как можно консультироваться с кем-то о назначении Генерального прокурора, которого выбирает Верховная Рада?"

После этого Андрей Ермак заявил, что даже не помнит, с какой конкретно женщиной переписывался, так как имеет несколько знакомых, которых зовут "Вероника". Но ни одна из них никак не связана с его государственной деятельностью на посту руководителя ОП. Политик также подчеркнул, что никогда не контактировал ни с какими провидицами или астрологами.

"Многие имена, которые сегодня я услышал, я вообще этих людей не знаю. Мне что – комментировать всех, кто с кем-то когда-то о чем-то разговаривал? Мой защитник (Игорь Фомин, – ред.) сегодня очень четко сказал, что есть факты. Это когда сегодня зафиксированы какие-то разговоры или действия. И, знаете, даже во время моей работы в офисе (ОП, – ред.) очень много людей подходили и говорили: А вот мы от Ермака. Но я всегда всем говорил: у меня никогда не было никакой короны на голове. И, если я кому-то когда-то звонил и что-то говорил, я всегда обращался напрямую", – резюмировал Ермак.

Он также акцентировал, что почти все его общение с разными людьми происходило в интересах государства и он никогда не искал консультаций по личным вопросам.

Кто хотел взять Ермака на поруки

Журналисты также поинтересовались у Андрея Ермака личностью человека, который хотел взять его на поруки.

"А я не знаю, кто это", – ответил Ермак.

В этот момент в его разговор с представителями СМИ вмешался адвокат.

"Он в больнице, это адвокат. Мне сегодня прислали фотографию, где он в таком состоянии…" – сказал Игорь Фомин.

Что нужно знать о "деле Ермака"

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилой кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

На заседании суд заслушал самого Андрея Ермака и его адвоката Игоря Фомина. Кроме обнародования представителями САП новых материалов по этому делу, речь шла о залоге в размере 180 миллионов гривен. Сам экс-глава ОП уже заявил, что сумма для него слишком велика. А защитник добавил, что сумма залога должна быть соразмерна доходам его клиента.

В итоге суд удалился в совещательную комнату. Оглашение решения о мере пресечения главному фигуранту дела перенесли на утро 14 мая.