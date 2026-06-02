Во время атаки России на Украину 2 июня киевлянам не хватало места в метро для укрытия — Зеленская

Киев • УНН

 • 1260 просмотра

Во время атаки 2 июня киевляне прятались в переполненном метро с палатками. Враг применил 729 целей, что привело к жертвам и значительным разрушениям.

Киевский метрополитен в ночь на 2 мая, когда россия атаковала Украину несколькими видами ракет и большим количеством ударных беспилотников, был переполнен людьми. Об этом написала Первая леди Украины Елена Зеленская в своем официальном Telegram-канале, сообщает УНН.

В киевском метро посреди ночи почти не было места. Все заполнили люди, скрывавшиеся от российского обстрела. Некоторым даже пришлось стоять несколько часов, пока продолжалась атака

 - написала Зеленская.

На фотографиях из метро столицы, которые публиковали местные сообщества в соцсетях и Telegram-каналы, видно, что многие горожане пришли в метро со своими спальниками и даже палатками, чтобы защититься от холода в подземке и поспать до окончания ночной атаки вс рф.

Также люди приносили надувные матрасы и раскладушки, чтобы не сидеть на голом полу станций метрополитена.

В ночь на 2 июня россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, применив 73 ракеты различных типов и 656 ударных беспилотников. Основным направлением удара был Киев, также под атакой оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы. В результате обстрела погибли более 10 человек, более 100 - пострадали.

По данным Воздушных сил, всего радиотехнические войска зафиксировали 729 дронов и ракет, которыми агрессор атаковал страну.  Российские войска применили 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Калибр", а также 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 642 цели - 40 ракет и 602 беспилотника различных типов. В частности, было уничтожено 11 баллистических ракет "Искандер-М", 26 крылатых ракет Х-101, 3 ракеты "Калибр" и 602 вражеских БПЛА.

В то же время зафиксировали попадания 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных беспилотников на 38 локациях. Также обломки сбитых целей упали на 15 локациях.

Больше всего разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировали в Киеве, Днепре и Харькове.

В столице спасатели работали почти во всех районах - на 29 локациях. По данным МВД, в Киеве погибли 4 человека, еще более 60 жителей обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших - трехлетний ребенок, получивший осколочные ранения.

В Киеве повреждены жилые дома, автосалон, коммунальное предприятие, академия, хозяйственные постройки, АЗС, а также территория сервисного центра МВД №8041. Отдельно в КГГА сообщили о повреждении пяти медицинских учреждений в четырех районах столицы. Пострадавших среди медиков и пациентов нет, так как они находились в укрытиях.

Тяжелые последствия атаки зафиксированы и в Днепре. Там разрушены многоквартирные дома. По официальным данным, погибли 9 человек, среди них - ребенок. Еще 35 жителей пострадали, есть информация о 6 пропавших без вести.

Среди погибших в Днепре - спасатель, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. По словам Игоря Клименко, в момент удара он направлялся на вызов.

Также ночью пострадали спасатель и двое гражданских в Каменском. В Харькове повреждены жилые дома и продуктовое предприятие, пострадали более 10 человек. Кроме того, россияне били по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове.

Повреждения гражданских объектов также зафиксированы на Николаевщине, Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, в Запорожье и Киевской области. В Киевской области спасатели тушили жилые дома, почтовый терминал и автомобили.

