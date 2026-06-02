Во время атаки России на Украину 2 июня киевлянам не хватало места в метро для укрытия — Зеленская
Киев • УНН
Во время атаки 2 июня киевляне прятались в переполненном метро с палатками. Враг применил 729 целей, что привело к жертвам и значительным разрушениям.
Киевский метрополитен в ночь на 2 мая, когда россия атаковала Украину несколькими видами ракет и большим количеством ударных беспилотников, был переполнен людьми. Об этом написала Первая леди Украины Елена Зеленская в своем официальном Telegram-канале, сообщает УНН.
Детали
В киевском метро посреди ночи почти не было места. Все заполнили люди, скрывавшиеся от российского обстрела. Некоторым даже пришлось стоять несколько часов, пока продолжалась атака
На фотографиях из метро столицы, которые публиковали местные сообщества в соцсетях и Telegram-каналы, видно, что многие горожане пришли в метро со своими спальниками и даже палатками, чтобы защититься от холода в подземке и поспать до окончания ночной атаки вс рф.
Также люди приносили надувные матрасы и раскладушки, чтобы не сидеть на голом полу станций метрополитена.
Контекст
В ночь на 2 июня россия совершила массированную комбинированную атаку по Украине, применив 73 ракеты различных типов и 656 ударных беспилотников. Основным направлением удара был Киев, также под атакой оказались Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы. В результате обстрела погибли более 10 человек, более 100 - пострадали.
По данным Воздушных сил, всего радиотехнические войска зафиксировали 729 дронов и ракет, которыми агрессор атаковал страну. Российские войска применили 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон", 33 баллистические ракеты "Искандер-М", 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет "Калибр", а также 656 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов-имитаторов типа "Пародия".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30, по предварительным данным, противовоздушная оборона сбила или подавила 642 цели - 40 ракет и 602 беспилотника различных типов. В частности, было уничтожено 11 баллистических ракет "Искандер-М", 26 крылатых ракет Х-101, 3 ракеты "Калибр" и 602 вражеских БПЛА.
В то же время зафиксировали попадания 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных беспилотников на 38 локациях. Также обломки сбитых целей упали на 15 локациях.
Больше всего разрушений гражданской инфраструктуры зафиксировали в Киеве, Днепре и Харькове.
В столице спасатели работали почти во всех районах - на 29 локациях. По данным МВД, в Киеве погибли 4 человека, еще более 60 жителей обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших - трехлетний ребенок, получивший осколочные ранения.
В Киеве повреждены жилые дома, автосалон, коммунальное предприятие, академия, хозяйственные постройки, АЗС, а также территория сервисного центра МВД №8041. Отдельно в КГГА сообщили о повреждении пяти медицинских учреждений в четырех районах столицы. Пострадавших среди медиков и пациентов нет, так как они находились в укрытиях.
Тяжелые последствия атаки зафиксированы и в Днепре. Там разрушены многоквартирные дома. По официальным данным, погибли 9 человек, среди них - ребенок. Еще 35 жителей пострадали, есть информация о 6 пропавших без вести.
Среди погибших в Днепре - спасатель, заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. По словам Игоря Клименко, в момент удара он направлялся на вызов.
Также ночью пострадали спасатель и двое гражданских в Каменском. В Харькове повреждены жилые дома и продуктовое предприятие, пострадали более 10 человек. Кроме того, россияне били по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове.
Повреждения гражданских объектов также зафиксированы на Николаевщине, Харьковщине, Полтавщине, Сумщине, Черниговщине, в Запорожье и Киевской области. В Киевской области спасатели тушили жилые дома, почтовый терминал и автомобили.
