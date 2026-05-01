Свириденко ответила на вопрос о связях с Тимуром Миндичем

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко ответила на вопрос о возможных связях с Тимуром Миндичем. Она кратко опровергла любое знакомство и визиты. Об этом она заявила во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Народный депутат Алексей Гончаренко обратился к премьер-министру с вопросом относительно новых "пленок Миндича". В частности, он отметил, что в этих материалах неоднократно упоминается Юлия Свириденко, и привел пример.

Например, на 11 странице Цукерман говорит Миндичу "Свириденко возьмет все на себя". Ну, во-первых, маленький совет - не берите все на себя, а вопроса у меня конкретных два. Первый вопрос - знакомы ли вы с Тимуром Миндичем? Второй вопрос - были ли вы в его квартире в городе Киеве, по улице Михаила Грушевского 9А? - заявил нардеп.

Юлия Свириденко ответила на поставленные вопросы кратко и однозначно.

Не знакома, не была - заявила она.

Издание "Украинская правда" обнародовало новую часть так называемых "пленок Миндича" - записей разговоров, которые, по утверждению издания, были перехвачены в рамках расследования дела о коррупции в "Энергоатоме". В новых фрагментах фигурируют тогдашний министр обороны Рустем Умеров, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, экс-министр Алексей Чернышов, а также обсуждение поставок бронежилетов, бизнес-вопросов и строительства особняков.