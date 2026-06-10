СБУ заявила о поражении двух нефтеперекачивающих станций, обеспечивающих топливом москву
Киев • УНН
СБУ поразила нефтяные станции во владимирской области рф на расстоянии 700 км. Объекты обеспечивали топливом москву и экспорт через порты Балтийского моря.
Спецназ СБУ поразил нефтеперекачивающие станции "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ. Расстояние до целей составляет около 700 км, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, спецназовцы "Альфы" СБУ поразили нефтеперекачивающие станции "Второво" и "Лобково" во Владимирской области РФ. Расстояние до целей составляет около 700 км
Основное назначение станций — перекачка дизельного топлива в Московский кольцевой нефтепродуктопровод, а также транспортировка нефтепродуктов на экспорт в порты Балтийского моря. В частности, через нефтеналивной порт Приморск.
Местные власти подтвердили пожары на двух объектах инфраструктуры после ударов беспилотников СБУ. По данным сервиса NASA FIRMS, в районах расположения обеих нефтеперекачивающих станций зафиксированы термальные аномалии, свидетельствующие о пожарах.
Поражение таких объектов имеет стратегическое значение, ведь они являются важными звеньями топливной логистики России. Нарушение работы нефтеперекачивающих станций осложняет поставки топлива в промышленные центры и военную инфраструктуру, а также негативно влияет на экспорт нефтепродуктов. Каждый подобный удар уменьшает ресурсные возможности государства-агрессора и сокращает доходы, которые кремль направляет на ведение войны против Украины
Напомним
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