Ермак заявил, что у него нет 140 миллионов на залог

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Экс-глава ОП Ермак обжалует арест с залогом в 140 миллионов гривен. Он отрицает вину и заявил об отсутствии денег для внесения залога.

Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, которого 14 мая взяли под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 140 млн грн, заявил, что не имеет необходимой суммы для внесения залога и будет подавать апелляцию, передает корреспондент УНН.

Он выразил свое несогласие с решением суда.

"Я отрицаю любые обвинения. Я остаюсь в Украине. Мне нечего скрывать. Я буду подавать апелляцию", – сказал Ермак.

Он также пожаловался на то, что не имеет необходимой суммы для внесения залога. Хотя суд установил ее в размере 140 млн грн — на 40 млн меньше, чем сумма, о которой просила сторона обвинения.

У меня нет 140 млн грн

— заявил Ермак.

"Все, что происходило вокруг процесса, было под давлением, которое длилось несколько месяцев", — сказал он.

Что нужно знать о деле Ермака

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

На заседании суд заслушал самого Андрея Ермака и его адвоката Игоря Фомина. Кроме обнародования представителями САП новых материалов по этому делу, речь шла о залоге в размере 180 миллионов гривен. Сам экс-глава ОП уже заявил, что сумма для него слишком велика. А защитник добавил, что сумма залога должна быть соразмерна доходам его клиента.

Напомним

14 мая 2026 года судья ВАКС назначил экс-руководителю ОП Ермаку содержание под стражей с возможностью 140 млн грн залога. Прокуроры САП просили установить сумму в 180 миллионов гривен.

Александра Василенко

ПолитикаКриминал и ЧП