Миндич хотел 50% Fire Point, но получил отказ из-за неподтвержденного происхождения средств и ряда других причин - Штилерман
Трамп прилетел к Си — что решают США и Китай и где в этой игре Украина
13 мая, 11:01
Избрание меры пресечения Ермаку прерывали из-за воздушной тревоги - заседание продолжилось
13 мая, 08:49
Вместо рассмотрения дела о медицинской халатности врачей Odrex по существу - новый раунд процессуальных маневров
13 мая, 08:13
Суд вернул Дом профсоюзов в столице Федерации профсоюзов
13 мая, 06:28
Украина и рф охладели к мирным переговорам под руководством США - FT
12 мая, 16:35
Существует ли детская депрессия и как не пропустить болезнь
12 мая, 12:17
Зеленский не фигурирует в деле о легализации 460 млн грн – НАБУ
12 мая, 10:54
Ермака еще не вызывали на допрос - адвокат
12 мая, 08:42
Глава ВОЗ: нет никаких признаков того, что мы находимся в начале более крупной вспышки хантавируса
Ермака забросали яйцами после судебного заседания. "Нападавшего" задержали, с ним общается полиция

Киев • УНН

 • 2436 просмотра

Экс-главу ОП Ермака забросали яйцами после суда по поводу застройки в Козине. "Нападавшим" оказался ветеран "Азова" Виктор Лахно, полиция выясняет обстоятельства.

Бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Ермака забросали яйцами после судебного заседания, где ему избирали меру пресечения по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом, передает УНН

Детали 

После выхода из зала суда, неизвестный мужчина бросил два яйца в Ермака, однако ни разу не попал. На видео видно, что после того, как мужчина бросил второе яйцо, его отстранил другой мужчина, назвавшийся "обычным прохожим". 

Мужчина начал выкрикивать в сторону Ермака оскорбительные слова, когда тот садился в машину: "Ермак, ты пи*ар, ты пи*ар. Тебе жопа, слышишь? Тебя достанут, пи*ар". 

Впоследствии на место инцидента прибыла полиция.

Нападавший, пытавшийся попасть в Ермака, не убегал от полиции и дал объяснения правоохранителям.

Он заявил, что бросал яйца в Ермака, потому что последний "пи*ар", так как "человек зарабатывал на войне, зарабатывал во время войны". 

"Она пиарится на теме военнопленных, она пиарится на самой войне, на фронте, воруя у населения деньги. Я уверен, что именно из-за таких людей общество не верит информационным источникам… Ермак контролирует массу информационных источников и вообще очень влиятельный человек, который ворует и узурпировал власть", - сказал мужчина. 

"Нападавшим" оказался Виктор Лахно с позывным "Лелека" - участник боевых действий, бывший военный бригады "АЗОВ", участник авиапрорыва в Мариуполь, находившийся в российском плену. 

В Instagram он опубликовал stories, где показал себя в наручниках. 

В ГУ Нацполиции в Киеве журналисту УНН сообщили, что с "ним общаются полицейские, решается вопрос о привлечении к административной ответственности". 

Напомним 

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

Накануне Высший антикоррупционный суд должен был определить для Ермака меру пресечения. Сторона обвинения просила либо взять его под стражу, либо назначить залог в размере 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

ВАКС объявит решение о мере пресечения бывшему главе Офиса Президента Андрею Ермаку завтра в 9:00. 

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП