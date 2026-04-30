Пышный прокомментировал упоминания о себе в новых "пленках Миндича"

путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
НБУ ухудшил прогноз на 2026 год - ожидает скачок инфляции до 9,5% и замедление роста ВВП
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на три месяца
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15% для поддержки валютного рынка и контроля инфляции
Мадьяр хочет помощи для венгерского меньшинства в Украине, прежде чем поддержать заявку на вступление в ЕС - Bloomberg
Беспилотники СБУ поразили завод "Лукойл" в перми на расстоянии более 1500 км от УкраиныPhotoVideo
"Для парада в москве или чего-то большего": Зеленский поручил выяснить у команды Трампа детали российского предложения о тишине
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Сырский подписал приказ об обязательной ротации военных на передовой
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Популярные новости
После атаки дронов в российском Дзержинске поднялся дым возле завода взрывчатых веществPhoto30 апреля, 03:51 • 22621 просмотра
США создают новую коалицию для разблокирования Ормузского пролива и давления на Иран30 апреля, 04:22 • 16767 просмотра
США могут впервые развернуть гиперзвуковую ракету против Ирана - Bloomberg30 апреля, 07:10 • 23354 просмотра
Мошенник под видом СБУ выманил у народной артистки более $135 тысяч, его задержали - прокуратураVideo08:52 • 9542 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 15999 просмотра
публикации
путин снова "одурачивает" Трампа - что делать Украине
Эксклюзив
13:31 • 1346 просмотра
Почему возникает изжога и как от нее избавиться10:03 • 16289 просмотра
Можно ли выжить при ядерном взрыве и как действовать правильно
Эксклюзив
30 апреля, 07:07 • 33325 просмотра
Мировой тренд на кесарево сечение: показания, риски и ситуация в УкраинеPhoto
Эксклюзив
30 апреля, 06:20 • 33653 просмотра
"Баттл двух королей" в Вашингтоне — как Чарльз III и Трамп шутили друг над другом29 апреля, 12:47 • 70690 просмотра
Пышный прокомментировал упоминания о себе в новых "пленках Миндича"

Киев • УНН

 • 1676 просмотра

Глава НБУ Андрей Пышный опроверг связь с фигурантами "пленок Миндича". Он заявил, что не имел никаких контактов с людьми, которые упоминали его имя.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что не имел никаких контактов с людьми, которые упоминали его имя в новых "пленках Миндича". Об этом он сообщил во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

Нет, никаких обращений, никаких коммуникаций, никакого общения с теми, кто упомянул соответственно мою фамилию, не было. Ни по поводу той темы, которая была озвучена, ни в каком-либо другом контексте

 - заявил чиновник.

Напомним

Издание "Украинская правда" обнародовало новую часть так называемых "пленок Миндича" - записей разговоров, которые, по утверждению издания, были перехвачены в рамках расследования дела о коррупции в "Энергоатоме". В новых фрагментах фигурируют тогдашний министр обороны Рустем Умеров, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, экс-министр Алексей Чернышов, а также обсуждение поставок бронежилетов, бизнес-вопросов и строительства особняков.

Алла Киосак

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Энергоатом
Тимур Миндич
Алексей Чернышов
Рустем Умеров
Национальный банк Украины
Андрей Пышный
Украина