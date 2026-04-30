Пышный прокомментировал упоминания о себе в новых "пленках Миндича"

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что не имел никаких контактов с людьми, которые упоминали его имя в новых "пленках Миндича". Об этом он сообщил во время пресс-брифинга, передает УНН.

Детали

Нет, никаких обращений, никаких коммуникаций, никакого общения с теми, кто упомянул соответственно мою фамилию, не было. Ни по поводу той темы, которая была озвучена, ни в каком-либо другом контексте - заявил чиновник.

Напомним

Издание "Украинская правда" обнародовало новую часть так называемых "пленок Миндича" - записей разговоров, которые, по утверждению издания, были перехвачены в рамках расследования дела о коррупции в "Энергоатоме". В новых фрагментах фигурируют тогдашний министр обороны Рустем Умеров, бывший первый помощник президента Сергей Шефир, экс-министр Алексей Чернышов, а также обсуждение поставок бронежилетов, бизнес-вопросов и строительства особняков.