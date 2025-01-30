Повернення українців з-за кордону: експертка пояснила, що може зробити влада для цього

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Київ • УНН

 • 105723 перегляди

Євгенія Близнюк пояснила, що влада має розробити окремі пакети стимулів для різних груп біженців. За її словами, найпростіше повернути українців з Польщі, Угорщини, Румунії та Болгарії через логістичну близькість.

Для того, щоб сприяти процесу повернення українців на Батьківщину, влада має, зокрема, зрозуміти на які групи поділяються біженці, емігрантська спільнота та для кожної групи виробити окремий пакет, який буде приваблювати людей, повертатися додому. Таку думку висловила журналісту УНН засновниця і директорка дослідницької компанії Gradus Research та Corestone Group Євгенія Близнюк.

В січні верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді заявив, що більшість українських біженців прагнуть повернутися додому, щойно в Україні буде безпечно. За даними опитування, 61% із них готові повернутися, коли створяться відповідні умови.

Близнюк, коментуючи дану заяву, зауважила, що в ООН є ключова фраза - за певних умов.

Так, дійсно 60% плюс-мінус, у нас (дослідницькій компанії Gradus Research, що проводить швидкі національні опитування громадської думки за допомогою мобільного додатку Gradus - ред.) така сама цифра, трохи менш як 54% людей розглядають опцію повернення додому, проте за умови налагодження безпекової ситуації. Також за умови наявності сталої роботи, наявності житла, тому що є певні групи людей, які втратили житло, або житло залишилося на окупованих територіях. Це окрема категорія

- сказала Близнюк.

Близнюк розповіла, що, на її думку, має зробити влада для того, щоб підвищити процес повернення українців на Батьківщину.

"Я переконана що ми маємо зрозуміти й поводити себе, як держава, розуміючи, що ми будемо конкурувати за наших людей з тими країнами, де вони опинилися, тому що демографічного наші мігранти дуже сильно потрібні, зокрема, європейським країнам. Але не тільки, як робоча сила, вони освічені, вони працьовиті й і все це позитивно впливає на місцеві ринки праці. Тому державі потрібно сегментувати, зрозуміти на які групи поділяється емігрантська спільнота та для кожної групи виробити окремий пакет, який буде приваблювати людей, повертатися додому", - розповіла Близнюк.

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За її словами, для когось стимулом повернутися може бути соціальне житло, можливість влаштуватися на роботу там, де це соціальне житло буде запропоновано.

"Для когось, це буде інфраструктура для дітей і можливість безпечно відправляти дітей в школу чи проходити повноцінно процес навчання. Для когось це буде наявність того робочого статусу до якого люди звикли до війни, адже ціла когорта наших мігрантів зараз за кордоном змушені працювати на значно нижчих посадах і отримувати нижчу зарплатню, ніж вони могли б розраховувати в Україні", - сказала Близнюк.

Також експертка вважає, що загальним фактором, який буде стимулювати людей повертатися, стане вимога місцевої влади до вивчення мови.

Мовне питання досі є високим бар'єром, це певна складність чому люди не готові лишатися в країнах тимчасового захисту

- зазначила Близнюк.

Країни з яких простіше заохотити повернутися та чому

"Варто фокусуватися точно на країнах Європи суто через логістичну близькість до України. Люди, які поїхали далі, наприклад, в США, Канаду, зазвичай - це вже сформовані рішення залишити Україну з тих даних. Тобто, це рішення про імміграцію. Тоді як українська мігрантська спільнота в країнах Європи досі розглядає - це як тимчасову опцію, тимчасове перебування", - пояснила Близнюк.

Тому за її словами, чим ближче українці до кордону, тим більше вони тяжіють повертатися назад.

"Це перш за все Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія. Тобто країни з порівняно швидкою логістикою в'їзду назад в Україну. Залучити назад цих людей буде, як на мене, простіше", - сказала Близнюк.

Експертка заявила, що не так давно з'явився тренд - намір жити на дві країни.

"Не так давно з'явився цікавий тренд - намір жити на дві країни. Тобто зрозуміло, що вже якісь можливості й соціальні зв'язки з'явилися на новому тимчасовому місці проживання і в Україні збереглися. На намір повертатися в Україну сильно впливає сила соціальних зв'язків з Україною, якщо в людини залишився в Україні партнер, чи батьки, чи віддалена робота, будь-який соціальний зв'язок підсилює вірогідність повернення. Натомість якщо виїхала ціла сім'я або виїхав одинак чи одиначка, вірогідність повернення зменшує", - розповіла Близнюк.

Тема повернення матерів з дітьми шкільного віку

Близнюк зауважила, що повернення матерів із дітьми шкільного віку буде дуже сильно залежати від безпекової ситуації, від подальших, так би мовити, гарантії безпеки для України в цілому.

"Тому що звісно мотивація вберегти дітей від травми війни є досі дуже високою. Ця група людей буде очікувати максимально обережно. З іншого боку, діти дуже швидко адаптуються. Чим далі вони знаходяться в країнах Європи, тим більше вони проходять там соціалізацію, в них з'являться друзі, вони планують вступ до вишів інших країн. Відповідно навіть якщо матері чи сім'ї будуть приймати рішення повертатися в Україну, діти перетворюючись на студентів можуть лишатися в країнах тимчасового захисту, тобто вже там будувати своє життя", - зазначила Близнюк.

Про те, за її словами, це можна розглядати, як певним чином актив, тому що, рівень освіти потенційних фахівців, які можливо знайдуть в майбутньому роботу в українських компаніях чи українських державних інституціях вже точно буде відповідати європейським стандартам.

Заохочення для повернення чоловіків

Близнюк наголосила, що тема стимулювання повернення чоловіків в Україну - це складне питання.

"Щодо заохочення повертатися чоловікам - це супер складне питання, тому що, звісно острах великий того, що війна поновиться й будуть наступні хвилі мобілізації", - сказала Близнюк.

Також вона прокоментувала заяву міністра національної єдності Олексія Чернишова про те, що українцям, які перебувають за кордоном, держава готова запропонувати роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації.

Мені здається, що на це потрібно дивитися з точки зору рівня довіри до держави й до державних інституцій з боку наших співгромадян. Ті, хто лишаються в Україні, ті хто мігрували, в принципі, точно будуть чекати на якісь конкретні норми чи гарантії й вже потім приймати рішення, допоки, це не мотивує і не демотивує. Це просто наміри, які озвучені

- зазначила Близнюк.

Міністерство національної єдності україни

3 грудня 2024 року уряд перейменував Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України, таким чином визначивши новий вектор його роботи.

Згодом Верховна Рада призначила очільника НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра національної єдності.

До його створення в уряді заявляли, що основна місія міністерства – повернути 7,5 мільйона людей в Україну не примусом, а перспективами.

В січні цього року Кабмін затвердив положення про Міністерство єдності.

Міністерство працюватиме в кількох напрямах.

Серед них, зокрема:

⦁ формування політики національної єдності, яка сприятиме зміцненню української самосвідомості та взаємодії громадян

⦁ створення умов для повернення українців додому або їх інтеграції за новим місцем проживання

Одним із нововведень стало створення Агенції національної єдності, яка займатиметься підтримкою українських спільнот за кордоном та втіленням ініціатив для зміцнення зв’язків із діаспорою.

Основні заяви Чернишова

Віцепремʼєр-міністр - міністр національної єдності Чернишов наголошував, що Україна не застосовуватиме жодних примусових заходів для повернення українців додому.

За його словами, за кордоном українців 20-25 мільйонів, в Україні - приблизно 32 мільйони.

Німецькому агентству dpa Чернишов заявляв, що біженцям, які повернуться в Україну, "буде надано відстрочку від військової служби", якщо вони знайдуть роботу у критичних галузях.

Також віз зазначав, що Україна готова запропонувати українцям за кордоном роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Планується створення спеціальних центрів вакансій в Україні та за кордоном.

Чернишов стверджував, що половина чоловіків призовного віку, які наразі перебувають за кордоном, готові повернутися в Україну без завершення війни за умови вирішення питання бронювання.

Він додавав, що у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном планують вирішувати питання мобілізації та військово-облікових документів, а також сприяти працевлаштуванню в Україні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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