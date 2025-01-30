Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
Киев • УНН
Евгения Близнюк объяснила, что власти должны разработать отдельные пакеты стимулов для различных групп беженцев. По ее словам, проще всего вернуть украинцев из Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии из-за логистической близости.
Для того, чтобы способствовать процессу возвращения украинцев на Родину, власть должна, в частности, понять на какие группы делятся беженцы, эмигрантское сообщество и для каждой группы выработать отдельный пакет, который будет привлекать людей, возвращаться домой. Такое мнение высказала журналисту УНН основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк.
В январе верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что большинство украинских беженцев стремятся вернуться домой, как только в Украине будет безопасно. По данным опроса, 61% из них готовы вернуться, когда создадутся соответствующие условия.
Близнюк, комментируя данное заявление, отметила, что в ООН есть ключевая фраза - при определенных условиях.
Да, действительно 60% плюс-минус, у нас (исследовательской компании Gradus Research, которая проводит быстрые национальные опросы общественного мнения с помощью мобильного приложения Gradus - ред.) такая же цифра, чуть менее 54% людей рассматривают опцию возвращения домой, однако при условии налаживания ситуации с безопасностью. Также при условии наличия постоянной работы, наличия жилья, потому что есть определенные группы людей, которые потеряли жилье, или жилье осталось на оккупированных территориях. Это отдельная категория
Близнюк рассказала, что, по ее мнению, должна сделать власть для того, чтобы повысить процесс возвращения украинцев на Родину.
«Я убеждена, что мы должны понять и вести себя, как государство, понимая, что мы будем конкурировать за наших людей с теми странами, где они оказались, потому что демографического наши мигранты очень сильно нужны, в частности, европейским странам. Но не только, как рабочая сила, они образованные, они трудолюбивые и и все это положительно влияет на местные рынки труда. Поэтому государству нужно сегментировать, понять на какие группы делится эмигрантское сообщество и для каждой группы выработать отдельный пакет, который будет привлекать людей, возвращаться домой», - рассказала Близнюк.
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По ее словам, для кого-то стимулом вернуться может быть социальное жилье, возможность устроиться на работу там, где это социальное жилье будет предложено.
«Для кого-то, это будет инфраструктура для детей и возможность безопасно отправлять детей в школу или проходить полноценно процесс обучения. Для кого-то это будет наличие того рабочего статуса к которому люди привыкли до войны, ведь целая когорта наших мигрантов сейчас за рубежом вынуждены работать на значительно более низких должностях и получать более низкую зарплату, чем они могли бы рассчитывать в Украине», - сказала Близнюк.
Также эксперт считает, что общим фактором, который будет стимулировать людей возвращаться, станет требование местных властей к изучению языка.
Языковой вопрос до сих пор является высоким барьером, это определенная сложность почему люди не готовы оставаться в странах временной защиты
Страны из которых проще поощрить вернуться и почему
«Стоит фокусироваться точно на странах Европы сугубо из-за логистической близости к Украине. Люди, которые поехали дальше, например, в США, Канаду, обычно - это уже сформированные решения покинуть Украину по тем данным. То есть, это решение об иммиграции. Тогда как украинское мигрантское сообщество в странах Европы до сих пор рассматривает - это как временную опцию, временное пребывание», - пояснила Близнюк.
Поэтому по ее словам, чем ближе украинцы к границе, тем больше они тяготеют возвращаться обратно.
«Это прежде всего Польша, Венгрия, Румыния, Болгария. То есть страны со сравнительно быстрой логистикой въезда обратно в Украину. Привлечь обратно этих людей будет, как по мне, проще», - сказала Близнюк.
Эксперт заявила, что не так давно появился тренд - намерение жить на две страны.
«Не так давно появился интересный тренд - намерение жить на две страны. То есть понятно, что уже какие-то возможности и социальные связи появились на новом временном месте жительства и в Украине сохранились. На намерение возвращаться в Украину сильно влияет сила социальных связей с Украиной, если у человека остался в Украине партнер, или родители, или удаленная работа, любая социальная связь усиливает вероятность возвращения. Зато если выехала целая семья или выехал одиночка или одиночка, вероятность возвращения уменьшает», - рассказала Близнюк.
Тема возвращения матерей с детьми школьного возраста
Близнюк отметила, что возвращение матерей с детьми школьного возраста будет очень сильно зависеть от ситуации с безопасностью, от дальнейших, так сказать, гарантии безопасности для Украины в целом.
«Потому что конечно мотивация уберечь детей от травмы войны до сих пор очень высока. Эта группа людей будет ожидать максимально осторожно. С другой стороны, дети очень быстро адаптируются. Чем дальше они находятся в странах Европы, тем больше они проходят там социализацию, у них появятся друзья, они планируют поступление в вузы других стран. Соответственно даже если матери или семьи будут принимать решение возвращаться в Украину, дети превращаясь в студентов могут оставаться в странах временной защиты, то есть уже там строить свою жизнь», - отметила Близнюк.
О том, по ее словам, это можно рассматривать, как определенным образом актив, потому что, уровень образования потенциальных специалистов, которые возможно найдут в будущем работу в украинских компаниях или украинских государственных институтах уже точно будет соответствовать европейским стандартам.
Поощрения для возвращения мужчин
Близнюк подчеркнула, что тема стимулирования возвращения мужчин в Украину - это сложный вопрос.
«Относительно поощрения возвращаться мужчинам - это супер сложный вопрос, потому что, конечно боязнь большой того, что война возобновится и будут следующие волны мобилизации», - сказала Близнюк.
Также она прокомментировала заявление министра национального единства Алексея Чернышова о том, что украинцам, которые находятся за границей, государство готово предложить работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации.
Мне кажется, что на это нужно смотреть с точки зрения уровня доверия к государству и к государственным институтам со стороны наших сограждан. Те, кто остаются в Украине, те кто мигрировали, в принципе, точно будут ждать каких-то конкретных норм или гарантий и уже потом принимать решение, пока это не мотивирует и не демотивирует. Это просто намерения, которые озвучены
Министерство национального единства Украины
3 декабря 2024 года правительство переименовало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины, таким образом определив новый вектор его работы.
Впоследствии Верховная Рада назначила главу НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.
До его создания в правительстве заявляли, что основная миссия министерства - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами.
В январе этого года Кабмин утвердил положение о Министерстве единства.
Министерство будет работать в нескольких направлениях.
Среди них, в частности:
⦁ формирование политики национального единства, которая будет способствовать укреплению украинского самосознания и взаимодействия граждан
⦁ создание условий для возвращения украинцев домой или их интеграции по новому месту жительства
Одним из нововведений стало создание Агентства национального единства, которое будет заниматься поддержкой украинских сообществ за рубежом и воплощением инициатив для укрепления связей с диаспорой.
Основные заявления Чернышова
Вице-премьер-министр - министр национального единства Чернышов подчеркивал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой.
По его словам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов, в Украине - примерно 32 миллиона.
Немецкому агентству dpa Чернышов заявлял, что беженцам, которые вернутся в Украину, «будет предоставлена отсрочка от военной службы», если они найдут работу в критических отраслях.
Также виз отмечал, что Украина готова предложить украинцам за рубежом работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Планируется создание специальных центров вакансий в Украине и за рубежом.
Чернышов утверждал, что половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования.
Он добавлял, что в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за рубежом планируют решать вопросы мобилизации и военно-учетных документов, а также способствовать трудоустройству в Украине.