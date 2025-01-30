ukenru
Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
08:09 • 38507 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Эксклюзив
Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня
07:42 • 63517 просмотра

Изменение срока прохождения ВВК для ограниченно годных: законопроект зарегистрируют сегодня

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января
04:30 • 107313 просмотра

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

Эксклюзив
АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт
29 января, 14:33 • 119342 просмотра

АРМА создавалось как инструмент коррупционных действий и аудит это подтвердил - эксперт

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты
29 января, 13:37 • 124361 просмотра

Останавливать или нет общественный транспорт в Киеве во время тревог: почему нет остановок-укрытий и что предлагают депутаты

Эксклюзив
Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом
29 января, 12:44 • 124048 просмотра

Приостановление помощи США: эксперт раскрыл, что грозит Украине и какие программы под ударом

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно
29 января, 10:08 • 122858 просмотра

Ажиотаж вокруг DeepSeek: что стоит знать о приложении и безопасно ли оно

Эксклюзив
В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС
29 января, 08:37 • 118784 просмотра

В центре Киева произошел пожар на территории бизнес-центра: детали от ГСЧС

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы
29 января, 07:38 • 115130 просмотра

Год Змеи 2025: символика, влияние и прогнозы

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса
28 января, 17:46 • 187860 просмотра

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В китайском океанариуме осетр напал на россиянку-аниматорку

В китайском океанариуме осетр напал на россиянку-аниматорку

29 января, 23:54 • 70938 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

30 января, 00:08 • 59861 просмотра
В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

В Киеве прогремели взрывы: в области ПВО работает по вражеским дронам

30 января, 00:24 • 102916 просмотра
В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

В Сумах возросло количество пострадавших до 7 от ночной атаки дроном по жилому дому

30 января, 01:26 • 90158 просмотра
Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

Генштаб: в пределах суток оккупационные силы потеряли 1270 военнослужащих

05:27 • 31241 просмотра
публикации
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 187853 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 189803 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 180283 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 174802 просмотра
Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
Эксклюзив

27 января, 13:45 • 241677 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

04:30 • 107302 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 101044 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 101545 просмотра
Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

Тейлор Свифт "ставит на паузу" дружбу с Блейк Лайвли: что происходит

29 января, 16:44 • 101757 просмотра
90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

90-летний Джорджо Армани появился на финале своего кутюрного шоу

29 января, 13:00 • 114639 просмотра
Актуальное
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Киев  •  УНН

 • 37402 просмотра

Read in English

Евгения Близнюк объяснила, что власти должны разработать отдельные пакеты стимулов для различных групп беженцев. По ее словам, проще всего вернуть украинцев из Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии из-за логистической близости.

Для того, чтобы способствовать процессу возвращения украинцев на Родину, власть должна, в частности, понять на какие группы делятся беженцы, эмигрантское сообщество и для каждой группы выработать отдельный пакет, который будет привлекать людей, возвращаться домой. Такое мнение высказала журналисту УНН основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк.

В январе верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что большинство украинских беженцев стремятся вернуться домой, как только в Украине будет безопасно. По данным опроса, 61% из них готовы вернуться, когда создадутся соответствующие условия.

Близнюк, комментируя данное заявление, отметила, что в ООН есть ключевая фраза - при определенных условиях.

Да, действительно 60% плюс-минус, у нас (исследовательской компании Gradus Research, которая проводит быстрые национальные опросы общественного мнения с помощью мобильного приложения Gradus - ред.) такая же цифра, чуть менее 54% людей рассматривают опцию возвращения домой, однако при условии налаживания ситуации с безопасностью. Также при условии наличия постоянной работы, наличия жилья, потому что есть определенные группы людей, которые потеряли жилье, или жилье осталось на оккупированных территориях. Это отдельная категория

- сказала Близнюк.

Близнюк рассказала, что, по ее мнению, должна сделать власть для того, чтобы повысить процесс возвращения украинцев на Родину.

«Я убеждена, что мы должны понять и вести себя, как государство, понимая, что мы будем конкурировать за наших людей с теми странами, где они оказались, потому что демографического наши мигранты очень сильно нужны, в частности, европейским странам. Но не только, как рабочая сила, они образованные, они трудолюбивые и и все это положительно влияет на местные рынки труда. Поэтому государству нужно сегментировать, понять на какие группы делится эмигрантское сообщество и для каждой группы выработать отдельный пакет, который будет привлекать людей, возвращаться домой», - рассказала Близнюк.

Поляки массово поддержали новые условия выплат "800+" для украинцев29.01.25, 18:28 • 35829 просмотров

По ее словам, для кого-то стимулом вернуться может быть социальное жилье, возможность устроиться на работу там, где это социальное жилье будет предложено.

«Для кого-то, это будет инфраструктура для детей и возможность безопасно отправлять детей в школу или проходить полноценно процесс обучения. Для кого-то это будет наличие того рабочего статуса к которому люди привыкли до войны, ведь целая когорта наших мигрантов сейчас за рубежом вынуждены работать на значительно более низких должностях и получать более низкую зарплату, чем они могли бы рассчитывать в Украине», - сказала Близнюк.

Также эксперт считает, что общим фактором, который будет стимулировать людей возвращаться, станет требование местных властей к изучению языка.

Языковой вопрос до сих пор является высоким барьером, это определенная сложность почему люди не готовы оставаться в странах временной защиты

- отметила Близнюк.

Страны из которых проще поощрить вернуться и почему

«Стоит фокусироваться точно на странах Европы сугубо из-за логистической близости к Украине. Люди, которые поехали дальше, например, в США, Канаду, обычно - это уже сформированные решения покинуть Украину по тем данным. То есть, это решение об иммиграции. Тогда как украинское мигрантское сообщество в странах Европы до сих пор рассматривает - это как временную опцию, временное пребывание», - пояснила Близнюк.

Поэтому по ее словам, чем ближе украинцы к границе, тем больше они тяготеют возвращаться обратно.

«Это прежде всего Польша, Венгрия, Румыния, Болгария. То есть страны со сравнительно быстрой логистикой въезда обратно в Украину. Привлечь обратно этих людей будет, как по мне, проще», - сказала Близнюк.

Эксперт заявила, что не так давно появился тренд - намерение жить на две страны.

«Не так давно появился интересный тренд - намерение жить на две страны. То есть понятно, что уже какие-то возможности и социальные связи появились на новом временном месте жительства и в Украине сохранились. На намерение возвращаться в Украину сильно влияет сила социальных связей с Украиной, если у человека остался в Украине партнер, или родители, или удаленная работа, любая социальная связь усиливает вероятность возвращения. Зато если выехала целая семья или выехал одиночка или одиночка, вероятность возвращения уменьшает», - рассказала Близнюк.

Тема возвращения матерей с детьми школьного возраста

Близнюк отметила, что возвращение матерей с детьми школьного возраста будет очень сильно зависеть от ситуации с безопасностью, от дальнейших, так сказать, гарантии безопасности для Украины в целом.

«Потому что конечно мотивация уберечь детей от травмы войны до сих пор очень высока. Эта группа людей будет ожидать максимально осторожно. С другой стороны, дети очень быстро адаптируются. Чем дальше они находятся в странах Европы, тем больше они проходят там социализацию, у них появятся друзья, они планируют поступление в вузы других стран. Соответственно даже если матери или семьи будут принимать решение возвращаться в Украину, дети превращаясь в студентов могут оставаться в странах временной защиты, то есть уже там строить свою жизнь», - отметила Близнюк.

О том, по ее словам, это можно рассматривать, как определенным образом актив, потому что, уровень образования потенциальных специалистов, которые возможно найдут в будущем работу в украинских компаниях или украинских государственных институтах уже точно будет соответствовать европейским стандартам.

Поощрения для возвращения мужчин

Близнюк подчеркнула, что тема стимулирования возвращения мужчин в Украину - это сложный вопрос.

«Относительно поощрения возвращаться мужчинам - это супер сложный вопрос, потому что, конечно боязнь большой того, что война возобновится и будут следующие волны мобилизации», - сказала Близнюк.

Также она прокомментировала заявление министра национального единства Алексея Чернышова о том, что украинцам, которые находятся за границей, государство готово предложить работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации.

Мне кажется, что на это нужно смотреть с точки зрения уровня доверия к государству и к государственным институтам со стороны наших сограждан. Те, кто остаются в Украине, те кто мигрировали, в принципе, точно будут ждать каких-то конкретных норм или гарантий и уже потом принимать решение, пока это не мотивирует и не демотивирует. Это просто намерения, которые озвучены

- отметила Близнюк.

Министерство национального единства Украины

3 декабря 2024 года правительство переименовало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины, таким образом определив новый вектор его работы.

Впоследствии Верховная Рада назначила главу НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.

До его создания в правительстве заявляли, что основная миссия министерства - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами.

В январе этого года Кабмин утвердил положение о Министерстве единства.

Министерство будет работать в нескольких направлениях.

Среди них, в частности:

⦁ формирование политики национального единства, которая будет способствовать укреплению украинского самосознания и взаимодействия граждан

⦁ создание условий для возвращения украинцев домой или их интеграции по новому месту жительства

Одним из нововведений стало создание Агентства национального единства, которое будет заниматься поддержкой украинских сообществ за рубежом и воплощением инициатив для укрепления связей с диаспорой.

Основные заявления Чернышова

Вице-премьер-министр - министр национального единства Чернышов подчеркивал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой.

По его словам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов, в Украине - примерно 32 миллиона.

Немецкому агентству dpa Чернышов заявлял, что беженцам, которые вернутся в Украину, «будет предоставлена отсрочка от военной службы», если они найдут работу в критических отраслях.

Также виз отмечал, что Украина готова предложить украинцам за рубежом работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Планируется создание специальных центров вакансий в Украине и за рубежом.

Чернышов утверждал, что половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования.

Он добавлял, что в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за рубежом планируют решать вопросы мобилизации и военно-учетных документов, а также способствовать трудоустройству в Украине.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоНаши за границей
naftogazНафтогаз
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
kanadaКанада
bolgariyaБолгария
ruminiyaРумыния
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы