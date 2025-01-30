Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Для того, чтобы способствовать процессу возвращения украинцев на Родину, власть должна, в частности, понять на какие группы делятся беженцы, эмигрантское сообщество и для каждой группы выработать отдельный пакет, который будет привлекать людей, возвращаться домой. Такое мнение высказала журналисту УНН основательница и директор исследовательской компании Gradus Research и Corestone Group Евгения Близнюк.

В январе верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что большинство украинских беженцев стремятся вернуться домой, как только в Украине будет безопасно. По данным опроса, 61% из них готовы вернуться, когда создадутся соответствующие условия.

Близнюк, комментируя данное заявление, отметила, что в ООН есть ключевая фраза - при определенных условиях.

Да, действительно 60% плюс-минус, у нас (исследовательской компании Gradus Research, которая проводит быстрые национальные опросы общественного мнения с помощью мобильного приложения Gradus - ред.) такая же цифра, чуть менее 54% людей рассматривают опцию возвращения домой, однако при условии налаживания ситуации с безопасностью. Также при условии наличия постоянной работы, наличия жилья, потому что есть определенные группы людей, которые потеряли жилье, или жилье осталось на оккупированных территориях. Это отдельная категория - сказала Близнюк.

Близнюк рассказала, что, по ее мнению, должна сделать власть для того, чтобы повысить процесс возвращения украинцев на Родину.

«Я убеждена, что мы должны понять и вести себя, как государство, понимая, что мы будем конкурировать за наших людей с теми странами, где они оказались, потому что демографического наши мигранты очень сильно нужны, в частности, европейским странам. Но не только, как рабочая сила, они образованные, они трудолюбивые и и все это положительно влияет на местные рынки труда. Поэтому государству нужно сегментировать, понять на какие группы делится эмигрантское сообщество и для каждой группы выработать отдельный пакет, который будет привлекать людей, возвращаться домой», - рассказала Близнюк.

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По ее словам, для кого-то стимулом вернуться может быть социальное жилье, возможность устроиться на работу там, где это социальное жилье будет предложено.

«Для кого-то, это будет инфраструктура для детей и возможность безопасно отправлять детей в школу или проходить полноценно процесс обучения. Для кого-то это будет наличие того рабочего статуса к которому люди привыкли до войны, ведь целая когорта наших мигрантов сейчас за рубежом вынуждены работать на значительно более низких должностях и получать более низкую зарплату, чем они могли бы рассчитывать в Украине», - сказала Близнюк.

Также эксперт считает, что общим фактором, который будет стимулировать людей возвращаться, станет требование местных властей к изучению языка.

Языковой вопрос до сих пор является высоким барьером, это определенная сложность почему люди не готовы оставаться в странах временной защиты - отметила Близнюк.

Страны из которых проще поощрить вернуться и почему

«Стоит фокусироваться точно на странах Европы сугубо из-за логистической близости к Украине. Люди, которые поехали дальше, например, в США, Канаду, обычно - это уже сформированные решения покинуть Украину по тем данным. То есть, это решение об иммиграции. Тогда как украинское мигрантское сообщество в странах Европы до сих пор рассматривает - это как временную опцию, временное пребывание», - пояснила Близнюк.

Поэтому по ее словам, чем ближе украинцы к границе, тем больше они тяготеют возвращаться обратно.

«Это прежде всего Польша, Венгрия, Румыния, Болгария. То есть страны со сравнительно быстрой логистикой въезда обратно в Украину. Привлечь обратно этих людей будет, как по мне, проще», - сказала Близнюк.

Эксперт заявила, что не так давно появился тренд - намерение жить на две страны.

«Не так давно появился интересный тренд - намерение жить на две страны. То есть понятно, что уже какие-то возможности и социальные связи появились на новом временном месте жительства и в Украине сохранились. На намерение возвращаться в Украину сильно влияет сила социальных связей с Украиной, если у человека остался в Украине партнер, или родители, или удаленная работа, любая социальная связь усиливает вероятность возвращения. Зато если выехала целая семья или выехал одиночка или одиночка, вероятность возвращения уменьшает», - рассказала Близнюк.

Тема возвращения матерей с детьми школьного возраста

Близнюк отметила, что возвращение матерей с детьми школьного возраста будет очень сильно зависеть от ситуации с безопасностью, от дальнейших, так сказать, гарантии безопасности для Украины в целом.

«Потому что конечно мотивация уберечь детей от травмы войны до сих пор очень высока. Эта группа людей будет ожидать максимально осторожно. С другой стороны, дети очень быстро адаптируются. Чем дальше они находятся в странах Европы, тем больше они проходят там социализацию, у них появятся друзья, они планируют поступление в вузы других стран. Соответственно даже если матери или семьи будут принимать решение возвращаться в Украину, дети превращаясь в студентов могут оставаться в странах временной защиты, то есть уже там строить свою жизнь», - отметила Близнюк.

О том, по ее словам, это можно рассматривать, как определенным образом актив, потому что, уровень образования потенциальных специалистов, которые возможно найдут в будущем работу в украинских компаниях или украинских государственных институтах уже точно будет соответствовать европейским стандартам.

Поощрения для возвращения мужчин

Близнюк подчеркнула, что тема стимулирования возвращения мужчин в Украину - это сложный вопрос.

«Относительно поощрения возвращаться мужчинам - это супер сложный вопрос, потому что, конечно боязнь большой того, что война возобновится и будут следующие волны мобилизации», - сказала Близнюк.

Также она прокомментировала заявление министра национального единства Алексея Чернышова о том, что украинцам, которые находятся за границей, государство готово предложить работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации.

Мне кажется, что на это нужно смотреть с точки зрения уровня доверия к государству и к государственным институтам со стороны наших сограждан. Те, кто остаются в Украине, те кто мигрировали, в принципе, точно будут ждать каких-то конкретных норм или гарантий и уже потом принимать решение, пока это не мотивирует и не демотивирует. Это просто намерения, которые озвучены - отметила Близнюк.

Министерство национального единства Украины

3 декабря 2024 года правительство переименовало Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины, таким образом определив новый вектор его работы.

Впоследствии Верховная Рада назначила главу НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.

До его создания в правительстве заявляли, что основная миссия министерства - вернуть 7,5 миллиона человек в Украину не принуждением, а перспективами.

В январе этого года Кабмин утвердил положение о Министерстве единства.

Министерство будет работать в нескольких направлениях.

Среди них, в частности:

⦁ формирование политики национального единства, которая будет способствовать укреплению украинского самосознания и взаимодействия граждан

⦁ создание условий для возвращения украинцев домой или их интеграции по новому месту жительства

Одним из нововведений стало создание Агентства национального единства, которое будет заниматься поддержкой украинских сообществ за рубежом и воплощением инициатив для укрепления связей с диаспорой.

Основные заявления Чернышова

Вице-премьер-министр - министр национального единства Чернышов подчеркивал, что Украина не будет применять никаких принудительных мер для возвращения украинцев домой.

По его словам, за рубежом украинцев 20-25 миллионов, в Украине - примерно 32 миллиона.

Немецкому агентству dpa Чернышов заявлял, что беженцам, которые вернутся в Украину, «будет предоставлена отсрочка от военной службы», если они найдут работу в критических отраслях.

Также виз отмечал, что Украина готова предложить украинцам за рубежом работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Планируется создание специальных центров вакансий в Украине и за рубежом.

Чернышов утверждал, что половина мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся за рубежом, готовы вернуться в Украину без завершения войны при условии решения вопроса бронирования.

Он добавлял, что в будущих «Хабах единства» (Unity Hub) за рубежом планируют решать вопросы мобилизации и военно-учетных документов, а также способствовать трудоустройству в Украине.