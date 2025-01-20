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Чернишов розповів, коли можлива відстрочка від служби при поверненні біженців

Чернишов розповів, коли можлива відстрочка від служби при поверненні біженців

Київ • УНН

 • 54130 перегляди

Біженці з України отримають відстрочку від військової служби при працевлаштуванні у критичних галузях. Уряд створює спеціальні центри вакансій в Україні та за кордоном для сприяння поверненню громадян.

Біженцям, які повернуться в Україну, "буде надано відстрочку від військової служби", якщо вони знайдуть роботу у критичних галузях. Про це повідомляє dpa та Die Welt з посиланням на слова віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, пише УНН.

Деталі 

"Значна кількість українців серйозно розглядають можливість повернутися додому", - сказав Чернишов німецькому агентству dpa.

Як повідомляє ЗМІ, Чернишов зазначив, що у зв'язку зі скороченням населення в Україні є гостра потреба в робочих руках, зокрема, у збройовій промисловості, енергетиці та реконструкції.

"Для нас це критично важливі підприємства або критичні галузі", - сказав міністр, додавши, як зазначається, що "репатріанти будуть звільнені від військової служби, якщо вони працюватимуть у цих секторах".

Також Die Welt з посиланням на слова міністра пише, що "тим, хто повертається, буде надано відстрочку від військової служби, якщо вони там працюватимуть". "Тому, якщо ви працюєте на електростанції, вас не призвуть до армії. Ви маєте гарантію", - цитує міністра Die Welt.

Однак ті українці, які вирішать залишитися в Німеччині, також отримають підтримку, наприклад, при пошуку роботи або підвищенні професійної кваліфікації. "Вони не повинні бути тягарем на шиї уряду", - сказав міністр.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, Україна готова запропонувати українцям за кордоном роботу на оборонних підприємствах із можливістю бронювання від мобілізації. Планується створення спеціальних центрів вакансій в Україні та за кордоном.

Тим часом у Берліні створять перший центр "Хаб єдності" для українських біженців у Німеччині. Заклад надаватиме культурні можливості, мовні курси та допомогу у працевлаштуванні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаЕкономікаНаші за кордоном
nimechchynaНімеччина
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berlinБерлін

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