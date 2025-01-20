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Чернышов рассказал, когда возможна отсрочка от службы при возвращении беженцев

Чернышов рассказал, когда возможна отсрочка от службы при возвращении беженцев

Киев  •  УНН

 • 1922 просмотра

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Беженцы из Украины получат отсрочку от военной службы при трудоустройстве в критических отраслях. Правительство создает специальные центры вакансий в Украине и за рубежом для содействия возвращению граждан.

Беженцам, которые вернутся в Украину, «будет предоставлена отсрочка от военной службы», если они найдут работу в критических отраслях. Об этом сообщает dpa и Die Welt со ссылкой на слова вице-премьер-министра - министра национального единства Украины Алексея Чернышева, пишет УНН.

Детали 

«Значительное количество украинцев серьезно рассматривают возможность вернуться домой», - сказал Чернышов немецкому агентству dpa.

Как сообщает СМИ, Чернышов отметил, что в связи с сокращением населения в Украине есть острая потребность в рабочих руках, в частности, в оружейной промышленности, энергетике и реконструкции.

«Для нас это критически важные предприятия или критические отрасли», - сказал министр, добавив, как отмечается, что „репатрианты будут освобождены от военной службы, если они будут работать в этих секторах“.

Также Die Welt со ссылкой на слова министра пишет, что «тем, кто возвращается, будет предоставлена отсрочка от военной службы, если они там будут работать». «Поэтому, если вы работаете на электростанции, вас не призовут в армию. Вы имеете гарантию», - цитирует министра Die Welt.

Однако те украинцы, которые решат остаться в Германии, также получат поддержку, например, при поиске работы или повышении профессиональной квалификации. «Они не должны быть обузой на шее правительства», - сказал министр.

Напомним 

Ранее УНН писал, Украина готова предложить украинцам за рубежом работу на оборонных предприятиях с возможностью бронирования от мобилизации. Планируется создание специальных центров вакансий в Украине и за рубежом.

Тем временем в Берлине создадут первый центр «Хаб единства» для украинских беженцев в Германии. Заведение будет предоставлять культурные возможности, языковые курсы и помощь в трудоустройстве.

Алина Волянская

Алина Волянская

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