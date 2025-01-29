Поляки масово підтримали нові умови виплат "800+" для українців

88% поляків підтримують ідею виплачувати допомогу "800+", яка передбачає виплату 800 злотих (понад 8000 гривень) на кожну дитину до досягнення нею 18-річного віку, незалежно від доходу, лише працюючим мігрантам, які сплачують податки. Про це йдеться в опитуванні дослідницької агенції IBRiS для газети Rzeczpospolita, передає УНН.

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Як пише видання, респондентів запитували: "Як ви оцінюєте пропозицію, що з'явилася під час виборчої кампанії, прив'язати виплату 800+ українцям до їхнього працевлаштування та сплати податків у Польщі".

88% респондентів підтримали ідею виплати "800+" для українців, які працюють і сплачують податки в Польщі. 44,4% обрали відповідь "однозначно добре" , 43,6% – "скоріше добре".

Лише 3% респондентів оцінюють цю ідею як погану.

Нагадаємо

Мер Варшави, кандидат у президенти від урядової "Громадської коаліції" Рафал Тшасковський заявив, що пропонує, виплачувати грошову допомогу у розмірі "800 плюс" українцям, які мають роботу в Польщі та сплачують податки.

"Я пропоную фундаментальну зміну, а саме, коли мова йде про пільги, такі як 800 плюс для українців, вони повинні виплачуватися, якщо українці працюють, якщо вони живуть у Польщі та якщо вони платять податки в Польщі" - казав Тшасковський.

Прем’єр-міністр Дональд Туск підтримав ідею щодо позбавлення грошової допомоги мігрантам, у тому числі українцям, які не працюють та не сплачують податки в Польщі.