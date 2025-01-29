Поляки массово поддержали новые условия выплат "800+" для украинцев
Киев • УНН
88% поляков поддерживают идею выплачивать помощь "800+" только работающим украинцам, которые платят налоги. Предложение предусматривает выплату 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет.
88% поляков поддерживают идею выплачивать помощь "800+", которая предусматривает выплату 800 злотых (более 8000 гривен) на каждого ребенка до достижения им 18-летнего возраста, независимо от дохода, только работающим мигрантам, которые платят налоги. Об этом говорится в опросе исследовательского агентства IBRiS для газеты Rzeczpospolita, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, респондентов спрашивали: "Как вы оцениваете предложение, появившееся во время избирательной кампании, привязать выплату 800+ украинцам к их трудоустройству и уплате налогов в Польше".
88% респондентов поддержали идею выплаты "800+" для украинцев, которые работают и платят налоги в Польше. 44,4% выбрали ответ "однозначно хорошо", 43,6% - "скорее хорошо".
Лишь 3% респондентов оценивают эту идею как плохую.
Напомним
Мэр Варшавы, кандидат в президенты от правительственной "Общественной коалиции" Рафал Тшасковский заявил, что предлагает выплачивать денежную помощь в размере "800 плюс" украинцам, которые имеют работу в Польше и платят налоги.
"Я предлагаю фундаментальное изменение, а именно, когда речь идет о льготах, такие как 800 плюс для украинцев, они должны выплачиваться, если украинцы работают, если они живут в Польше и если они платят налоги в Польше", - говорил Тшасковский.
Премьер-министр Дональд Туск поддержал идею о лишении денежной помощи мигрантам, в том числе украинцам, которые не работают и не платят налоги в Польше.