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Дубай бьет рекорды: рынок недвижимости достиг $117 миллиардов в первой половине 2025 года

Киев • УНН

 • 1198 просмотра

Рынок недвижимости Дубая зафиксировал рекордные 117 миллиардов долларов транзакций в первой половине 2025 года, что является самым высоким показателем в истории эмирата. Этот всплеск обусловлен стратегическим планированием, ростом доверия инвесторов и гибкой экосистемой, привлекающей международный и местный капитал.

Дубай бьет рекорды: рынок недвижимости достиг $117 миллиардов в первой половине 2025 года

В первой половине 2025 года рынок недвижимости Дубая продемонстрировал исторический рост, зафиксировав около 117 миллиардов долларов объема транзакций — самый высокий показатель в истории эмирата за этот период. Такой скачок является результатом стратегии развития, роста доверия инвесторов и трансформации рынка, пишет УНН со ссылкой на TimesOfIndia.

В первой половине 2025 года рынок недвижимости Дубая достиг исторического максимума, зафиксировав транзакции на сумму более 431 миллиарда дирхамов ОАЭ, что примерно 117 миллиардов долларов, что стало одним из самых существенных показателей середины года в истории города 

– говорится в публикации.

Такой результат, как указано, является следствием сочетания стратегического планирования, роста доверия со стороны инвесторов и гибкой экосистемы, которая стабильно привлекает международный и местный капитал.

Согласно данным Земельного департамента Дубая (DLD), этот всплеск — не только о количестве сделок. Речь идет о глубокой трансформации рынка: от простой активности до долгосрочных, устойчивых инвестиций. За январь–июнь 2025 года "было заключено 125 538 сделок — на 26% больше, чем в прошлом году". Общая стоимость выросла на 25% в годовом исчислении.

Активность инвесторов

Количество инвесторов, осуществлявших операции в первой половине 2025 года, выросло на 26% — до 94 717 человек. Они заключили 118 132 сделки общей стоимостью 326 миллиардов дирхамов ($88,8 млрд), что на 39% больше, чем за тот же период 2024 года. При этом 59 075 инвесторов были новичками на рынке — на 22% больше, чем в прошлом году. Они обеспечили приток капитала в размере 157 миллиардов дирхамов ($42,8 млрд), из которых почти 45% — это резиденты ОАЭ, что свидетельствует о растущей роли местных покупателей.

Визионерская политика и реформы

Такие результаты — следствие государственной стратегии. Программы, такие как экономическая инициатива D33 и план развития недвижимости до 2033 года, направлены на превращение Дубая в одну из трех ведущих экономических метрополий мира. Особое внимание уделено переходу жителей от аренды к собственному жилью. Для этого действует специальная программа поддержки тех, кто покупает недвижимость впервые: ранний доступ к новым проектам, сниженные цены, выгодные условия ипотеки и гибкие схемы оплаты.

Кроме того, обновленное законодательство, прозрачность рынка, цифровизация услуг и эффективная деятельность DLD усилили доверие к рынку даже в условиях глобальной нестабильности.

Кто инвестирует

В первой половине 2025 года иностранные инвесторы вложили в дубайскую недвижимость 228,35 миллиарда дирхамов ($62,2 млрд). Граждане арабских стран (за пределами GCC) инвестировали 28,4 млрд дирхамов ($7,7 млрд), а покупатели из стран Совета сотрудничества — 22,56 млрд ($6,15 млрд).

Существенно возросла и активность женщин: 30 487 инвесторок совершили 34 792 транзакции на общую сумму более 73,2 млрд дирхамов ($19,9 млрд). Это свидетельствует о все большем участии женщин в формировании личного капитала через инвестиции в недвижимость.

Куда идут инвестиции

Самыми активными районами стали Al Barsha South Fourth (10 469 сделок), Al Yalayis 1 (7 595), Wadi Al Safa 5 (7 178), Business Bay (6 601), Dubai Marina (6 428) и Airport City (5 569). Отдельные районы — включая Mohammed Bin Rashid Gardens и Meaisem Second — демонстрируют особенно быстрый рост, с инвестиционной стоимостью более 14 миллиардов дирхамов ($3,8 млрд).

Такое распределение подтверждает, что Дубай больше не является лишь точечным рынком роскоши — экосистема охватывает различные классы жилья и многофункциональные зоны.

Долгосрочная перспектива и устойчивое развитие

Несмотря на рекордное первое полугодие, Дубай делает ставку не только на количественные показатели. Приоритетами становятся устойчивость, доступность жилья, зеленые технологии и "умная" инфраструктура. Стратегия до 2033 года предусматривает сохранение недвижимости как опоры национального роста, инструмента социальной стабильности и повышения качества жизни.

Масштабное расследование коррупции охватило мэра Милана и застройщиков19.07.25, 19:17 • 5779 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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