Больше, чем в Сан-Франциско: в Китае открыли самый высокий в мире мост через ущелье "трещина Земли"

В провинции Гуйчжоу открыли самый высокий в мире мост, проходящий через ущелье Хуацзян на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян. Он сокращает время в пути с двух часов до двух минут, будучи почти в девять раз выше моста Золотые ворота.