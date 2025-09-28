Больше, чем в Сан-Франциско: в Китае открыли самый высокий в мире мост через ущелье "трещина Земли"
Киев • УНН
В провинции Гуйчжоу открыли самый высокий в мире мост, проходящий через ущелье Хуацзян на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян. Он сокращает время в пути с двух часов до двух минут, будучи почти в девять раз выше моста Золотые ворота.
В провинции Гуйчжоу завершили строительство самого высокого в мире моста, который проходит через ущелье Хуацзян на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян. Поездка, которая раньше длилась два часа, теперь занимает всего две минуты, пишет УНН.
Детали
В пятницу после трехлетнего строительства для движения транспорта открылся самый высокий в мире мост, расположенный в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Он почти в девять раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско.
Этот мост, длина главного пролета которого составляет 1 420 метров, также стал подвесным мостом на стальных фермах балках с самым большим пролетом в мире, построенным в городской местности
Мост длиной 2 890 метров через ущелье Хуацзян, известный как "трещина Земли", стал новым элементом масштабной инфраструктуры Китая. Он позволит сократить время в пути через ущелье с двух часов до всего двух минут.
Новый мост, который значительно улучшает региональную взаимосвязь, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая
С момента начала работ строители столкнулись с многочисленными трудностями из-за сложного рельефа ущелья. Поэтому строители прибегали к использованию спутниковой навигации, дронов, интеллектуальных систем мониторинга и сверхпрочных материалов.
Дополнение
За последние годы в горной провинции Гуйчжоу, одной из самых развитых в Китае, построено более 30 000 мостов, три из которых в настоящее время являются самыми высокими в мире. Приблизительно половина из топ-100 самых высоких мостов расположена именно в этой провинции.
