Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 16860 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 28844 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 23428 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 26395 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 52137 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 66588 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 85048 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 140005 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 55420 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 47867 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Больше, чем в Сан-Франциско: в Китае открыли самый высокий в мире мост через ущелье "трещина Земли"

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

В провинции Гуйчжоу открыли самый высокий в мире мост, проходящий через ущелье Хуацзян на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян. Он сокращает время в пути с двух часов до двух минут, будучи почти в девять раз выше моста Золотые ворота.

Больше, чем в Сан-Франциско: в Китае открыли самый высокий в мире мост через ущелье "трещина Земли"

В провинции Гуйчжоу завершили строительство самого высокого в мире моста, который проходит через ущелье Хуацзян на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян. Поездка, которая раньше длилась два часа, теперь занимает всего две минуты, пишет УНН.

Детали

В пятницу после трехлетнего строительства для движения транспорта открылся самый высокий в мире мост, расположенный в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Он почти в девять раз выше моста Золотые ворота в Сан-Франциско.

Этот мост, длина главного пролета которого составляет 1 420 метров, также стал подвесным мостом на стальных фермах балках с самым большим пролетом в мире, построенным в городской местности

- сообщили провинциальные власти.

Мост длиной 2 890 метров через ущелье Хуацзян, известный как "трещина Земли", стал новым элементом масштабной инфраструктуры Китая. Он позволит сократить время в пути через ущелье с двух часов до всего двух минут.

Новый мост, который значительно улучшает региональную взаимосвязь, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая

- сказал глава провинциального управления транспорта Чжан Инь.

С момента начала работ строители столкнулись с многочисленными трудностями из-за сложного рельефа ущелья. Поэтому строители прибегали к использованию спутниковой навигации, дронов, интеллектуальных систем мониторинга и сверхпрочных материалов.

Дополнение

За последние годы в горной провинции Гуйчжоу, одной из самых развитых в Китае, построено более 30 000 мостов, три из которых в настоящее время являются самыми высокими в мире. Приблизительно половина из топ-100 самых высоких мостов расположена именно в этой провинции.

Дубай бьет рекорды: рынок недвижимости достиг $117 миллиардов в первой половине 2025 года22.07.25, 18:39 • 5923 просмотра

Алена Уткина

Новости МираТехнологии
Дубай
Сан-Франциско
Китай