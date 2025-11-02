В Дубае тысячи велосипедов проехали по самой оживленной автомагистрали в рамках фитнес-челленджа

В воскресенье велосипедисты ненадолго захватили самую оживленную автомагистраль Дубая в рамках ежегодного заезда, отмечающего ежегодный фитнес-челлендж города-государства. Тысячи велосипедистов проехали по 12-полосной дороге Шейха Заида в выходное утро, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Подробности

Власти закрыли часть скоростной автомагистрали для проведения Dubai 30x30, челленджа, который призывает жителей этого шейхства в Объединенных Арабских Эмиратах ежедневно посвящать 30 минут физическим упражнениям в ноябре.

Дорога, также известная как E11, дает водителям вид на самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифу, а также на серебристый Музей будущего Дубая в форме пончика и другие достопримечательности.

Однако, мало кто имеет время насладиться достопримечательностями, поскольку скоростная автомагистраль обычно перегружена транспортом, главным образом из-за быстрого роста населения Дубая, что подпитало его бурный рынок недвижимости, но также создало нагрузку для местных жителей.

Дополнение

