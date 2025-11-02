$42.080.01
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, сообщено о подозренииPhoto
08:00 • 11721 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 37210 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 68055 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 73759 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
1 ноября, 07:00 • 98322 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 87957 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 44371 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 56387 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 45628 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
08:00 • 11734 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 07:00 • 98328 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 87961 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 90609 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов31 октября, 12:08 • 75139 просмотра
В Дубае тысячи велосипедов проехали по самой оживленной автомагистрали в рамках фитнес-челленджа

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Тысячи велосипедистов проехали по 12-полосной дороге Шейха Заида в Дубае. Это ежегодный заезд, отмечающий фитнес-челлендж города-государства.

В Дубае тысячи велосипедов проехали по самой оживленной автомагистрали в рамках фитнес-челленджа

В воскресенье велосипедисты ненадолго захватили самую оживленную автомагистраль Дубая в рамках ежегодного заезда, отмечающего ежегодный фитнес-челлендж города-государства. Тысячи велосипедистов проехали по 12-полосной дороге Шейха Заида в выходное утро, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Подробности

Власти закрыли часть скоростной автомагистрали для проведения Dubai 30x30, челленджа, который призывает жителей этого шейхства в Объединенных Арабских Эмиратах ежедневно посвящать 30 минут физическим упражнениям в ноябре.

Дорога, также известная как E11, дает водителям вид на самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифу, а также на серебристый Музей будущего Дубая в форме пончика и другие достопримечательности.

Однако, мало кто имеет время насладиться достопримечательностями, поскольку скоростная автомагистраль обычно перегружена транспортом, главным образом из-за быстрого роста населения Дубая, что подпитало его бурный рынок недвижимости, но также создало нагрузку для местных жителей. 

Дополнение

Словакия с января 2026 года вводит ограничение скорости 6 км/ч на тротуарах для велосипедистов, скейтеров и водителей электросамокатов. Это нововведение направлено на повышение безопасности и уменьшение количества столкновений. 

В провинции Гуйчжоу открыли самый высокий в мире мост, проходящий через ущелье Хуацзян на 625 метров над рекой Бэйпаньцзян. Он сокращает время в пути с двух часов до двух минут, будучи почти в девять раз выше моста Золотые ворота. 

