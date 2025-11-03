$42.080.01
Нідерланди збираються повернути Єгипту викрадену скульптуру епохи фараонів

Київ • УНН

 • 604 перегляди

Нідерланди повернуть Єгипту викрадену 3500-річну кам'яну голову, що датується епохою фараонів. Скульптура була виявлена на ярмарку після крадіжки під час Арабської весни.

Нідерланди збираються повернути Єгипту викрадену скульптуру епохи фараонів
Netherlands Information & Heritage Inspectorate

Нідерланди заявили, що повернуть Єгипту вкрадену 3500-річну скульптуру, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За даними Нідерландської інспекції інформації та спадщини, "дуже ймовірно", що кам'яна голова, що датується епохою фараонів, була вкрадена під час Арабської весни в 2011 або 2012 році.

Десять років по тому вона була виявлена ​​на ярмарку предметів мистецтва та антикваріату в Маастріхті, і, після анонімного доносу, нідерландська влада встановила, що її вкрали і незаконно вивезли.

Прем'єр-міністр Нідерландів, що йде з посади, Дік Схоф пообіцяв повернути скульптуру, коли був присутній на відкритті археологічного Великого музею Єгипту в Гізі цими вихідними.

Великий музей Єгипту, створюваний десятиліттями, відкрився грандіозним видовищем02.11.25, 18:52 • 6712 переглядiв

Уряд Нідерландів заявив, що скульптура високопоставленого чиновника з династії фараона Тутмоса III "має глибоке значення для ідентичності Єгипту".

Статую було виставлено на продаж на ярмарку Європейського фонду образотворчих мистецтв у 2022 році. Торговець добровільно відмовився від скульптури після того, як владі стало відомо про її незаконне походження.

Уряд заявив, що планує передати кам'яну голову послу Єгипту в Нідерландах наприкінці цього року.

"Нідерланди віддані справі повернення спадщини його первісним власникам як на національному, так і на міжнародному рівні", - йдеться у заяві.

Доповнення

Створення Великого музею Єгипту, вперше запропоноване 1992 року, було перервано Арабською весною. Музей вартістю близько 1,2 млрд доларів налічує 100 000 артефактів, включаючи весь вміст гробниці юного фараона Тутанхамона та його знамениту золоту маску.

Провідні єгиптологи сподіваються, що музей посилить вимоги щодо повернення ключових старожитностей, що зберігаються в інших країнах. До них належить Розетський камінь - ключ до розшифровки ієрогліфів, виставлений у Британському музеї у Лондоні.

Юлія Шрамко

