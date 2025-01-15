Радники президентів США Салліван і Волц не згадали війну в Україні серед головних викликів

Під час дискусії у Вашингтоні, радники з нацбезпеки нинішнього та наступного президентів США Джейк Салліван та Майк Волц не згадали про російсько-українську війну серед головних викликів для національної безпеки США. Про це повідомляє Голос Америки, пише УНН.

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Як повідомляється, обидва радники зазвичай, виступаючи у медіа, захищали погляди своїх президентів щодо України й росії, Близького Сходу, Китаю. Однак під час дискусії у Вашингтоні, яка знаменувала передачу влади, вони намагались наголосити на головних викликах зовнішньої політики, з якими США стикаються на перехідному етапі. Зокрема, Салліван та Волц вважають, головним викликом зовнішньої політики США Китай.

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"Ми не можемо відвести погляд від довгострокової стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою, тому що Китай є єдиною країною, яка має як амбіції, так і потенційну здатність конкурувати з нами в усіх вимірах", – наголосив Салліван. "Ми не стикалися з подібним викликом дуже давно, можливо, ніколи, тому що Радянський Союз не мав деяких економічних та інших двигунів, які має Китай"

Тоді як Волц сказав, що нова адміністрація США занепокоєна впливом Китаю в Південній Америці та залежністю США від виробництва в Китаї багатьох ключових товарів, зокрема фармацевтичних препаратів.

Дискусія відобразила те, наскільки різне бачення головних загроз мають представники обох адміністрацій.

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