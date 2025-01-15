Советники президентов США Салливан и Волц не упомянули войну в Украине среди главных вызовов

Во время дискуссии в Вашингтоне, советники по нацбезопасности нынешнего и следующего президентов США Джейк Салливан и Майк Волц не упомянули о российско-украинской войне среди главных вызовов для национальной безопасности США. Об этом сообщает Голос Америки, пишет УНН.

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Как сообщается, оба советника обычно, выступая в медиа, защищали взгляды своих президентов относительно Украины и России, Ближнего Востока, Китая. Однако во время дискуссии в Вашингтоне, которая знаменовала передачу власти, они пытались подчеркнуть главные вызовы внешней политики, с которыми США сталкиваются на переходном этапе. В частности, Салливан и Уолц считают, главным вызовом внешней политики США Китай.

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«Мы не можем отвести взгляд от долгосрочной стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой, потому что Китай является единственной страной, которая имеет как амбиции, так и потенциальную способность конкурировать с нами во всех измерениях», - подчеркнул Салливан. «Мы не сталкивались с подобным вызовом очень давно, возможно, никогда, потому что Советский Союз не имел некоторых экономических и других двигателей, которые имеет Китай»

Тогда как Волц сказал, что новая администрация США обеспокоена влиянием Китая в Южной Америке и зависимостью США от производства в Китае многих ключевых товаров, в частности фармацевтических препаратов.

Дискуссия отразила то, насколько разное видение главных угроз имеют представители обеих администраций.

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