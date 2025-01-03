У Байдена обговорювали можливість удару по ядерних об'єктах Ірану - Axios

Президент США Джо Байден обговорював можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану на випадок, якщо Тегеран наблизиться до створення бомби. Про це повідомляє Axios із посиланням на три джерела, обізнаних з цим питанням, пише УНН.

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Видання зазначає, що радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван представив президенту Байдену варіанти потенційної атаки США на ядерні об'єкти Ірану, якщо іранці зроблять крок до створення ядерної зброї до 20 січня.

Зазначається, що сталося це кілька тижнів тому, проте до цього часу зустріч залишалася в таємниці. Удар США по ядерній програмі Ірану був би величезною авантюрою з боку американського президента, який пообіцяв, що не дозволить Ірану розробити ядерну зброю, але який також ризикує передати новий конфлікт своєму наступнику.

Байден і його команда з національної безпеки обговорювали різні варіанти і сценарії розвитку подій, але президент не прийняв жодного остаточного рішення.

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Американський чиновник, обізнаний з питанням, сказав, що зустріч у Білому домі не була викликана новими розвідданими і не мала на меті завершитися чітким рішенням Байдена. Вона була частиною обговорення сценарію того, як США повинні реагувати, якщо Іран здійснить такі кроки, як збагачення урану до 90% чистоти до 20 січня.

Інше джерело повідомило, що наразі в Білому домі не ведуться активні дискусії щодо можливих військових дій проти ядерних об'єктів Ірану.

При цьому деякі з ключових помічників Байдена стверджують, що дві тенденції – прискорення ядерної програми Ірану і ослаблення Ірану і його маріонеток у війні з Ізраїлем – можуть спонукати Байдена до завдання удару.

Неназваний американський чиновник сказав, що Джейк Салліван не давав Байдену жодних рекомендацій з цього питання, а лише обговорював планування сценаріїв. У Білому домі від коментарів відмовилися.

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