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У Байдена обсуждали возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios

У Байдена обсуждали возможность удара по ядерным объектам Ирана - Axios

Киев  •  УНН

 • 2964 просмотра

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Советник по нацбезопасности США представил Байдену варианты потенциальной атаки на ядерные объекты Ирана. Обсуждение касалось возможной реакции США, если Иран приблизится к созданию ядерного оружия до 20 января.

Президент США Джо Байден обсуждал возможность удара по ядерным объектам Ирана на случай, если Тегеран приблизится к созданию бомбы. Об этом сообщает Axios со ссылкой на три источника, знакомых с этим вопросом, пишет УНН.

Детали

Издание отмечает, что советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан представил президенту Байдену варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана, если иранцы сделают шаг к созданию ядерного оружия до 20 января.

Отмечается, что произошло это несколько недель назад, однако до этого времени встреча оставалась в тайне. Удар США по ядерной программе Ирана был бы огромной авантюрой со стороны американского президента, который пообещал, что не позволит Ирану разработать ядерное оружие, но который также рискует передать новый конфликт своему преемнику.

Байден и его команда по национальной безопасности обсуждали различные варианты и сценарии развития событий, но президент не принял ни одного окончательного решения. 

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Американский чиновник, знакомый с вопросом, сказал, что встреча в Белом доме не была вызвана новыми разведданными и не имела целью завершиться четким решением Байдена. Она была частью обсуждения сценария того, как США должны реагировать, если Иран осуществит такие шаги, как обогащение урана до 90% чистоты до 20 января.

Другой источник сообщил, что сейчас в Белом доме не ведутся активные дискуссии относительно возможных военных действий против ядерных объектов Ирана.

При этом некоторые из ключевых помощников Байдена утверждают, что две тенденции - ускорение ядерной программы Ирана и ослабление Ирана и его марионеток в войне с Израилем - могут побудить Байдена к нанесению удара.

Неназванный американский чиновник сказал, что Джейк Салливан не давал Байдену никаких рекомендаций по этому вопросу, а лишь обсуждал планирование сценариев. В Белом доме от комментариев отказались.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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