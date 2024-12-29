Иран заявил, что 2025 год станет важным для ядерного вопроса
Киев • УНН
Иран заявил о ключевом значении 2025 года для решения ядерного вопроса из-за возможного возвращения Трампа к власти в США. Тегеран также планирует подписать стратегическое соглашение с рф перед возможной инаугурацией.
Иран, готовясь к возможному возвращению политики "максимального давления", которую может возобновить избранный президент США Дональд Трамп, заявил, что 2025 год будет ключевым для решения ядерного вопроса. Об этом пишет Al Arabiya, передает УНН.
Детали
В 2018 году Трамп вышел из ядерной сделки, заключенной его предшественником Бараком Обамой в 2015 году. По этому соглашению Иран согласился ограничить обогащение урана, что могло бы использоваться для создания ядерного оружия, в обмен на снятие экономических санкций США и ООН.
2025 год станет важным в контексте иранского ядерного вопроса
Его комментарии, которые транслировало иранское государственное телевидение, были сделаны после переговоров с его китайским коллегой.
Однако Аракчи не упомянул Трампа поименно и не уточнил, в чем именно заключается значимость 2025 года.
Отмечается, что главной тревогой иранских лидеров может быть то, что Трамп может предоставить израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху поддержку для удара по иранским ядерным объектам, а также еще больше усилить санкции США против критически важной нефтяной промышленности страны.
Напомним
Иран и россия планируют подписать стратегическое соглашение в конце января 2025 года, перед возможной инаугурацией Трампа. Документ может предоставить Ирану доступ к российским ядерным технологиям и новым видам вооружений.