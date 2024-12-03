США готовят новые санкции против рф - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что действующая администрация Белого дома рассчитывает до своего ухода ввести новые санкции против россии. Об этом передает УНН со ссылкой на Белый дом.

В ответ на вступление северокорейских солдат в эту войну Президент решил скорректировать разрешения на использование Украиной предоставленных США ракет дальнего радиуса действия. А чтобы взорвать российскую военную машину, Соединенные Штаты ввели серьезные санкции против российского финансового сектора, и еще больше санкций будет введено впоследствии - заявил Джейк Салливан.

Салливан подчеркнул, что Байден стремится поставить Украину на как можно более сильную позицию и указал, что США продолжат реализовывать эту стратегию в поддержку Киева.

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США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.