Байден просит у Конгресса дополнительные 24 млрд долларов для Украины: в Пентагоне раскрыли СМИ детали

Администрация президента США Джо Байдена обратится в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование для поддержки Украины объемом в 24 млрд долл. Эту информацию Голосу Америки подтвердили должностные лица Минобороны США, передает УНН.

Детали

В Пентагоне рассказали, что из этой суммы 8 млрд долл. хотят заложить на программу USAI (инициатива содействия безопасности Украины), и 16 млрд долл. - на пополнение складов США, чтобы была возможность формировать новые пакеты помощи по программе PDA (программа президентских полномочий).

Программа USAI предусматривает заказ и закупку вооружения у производителей, после чего его присылают в Украину. В этом случае изготовление и доставка могут занять длительное время: до года и более, в зависимости от заказа.

По программе PDA Соединенные Штаты присылают в Украину уже имеющееся оружие из собственных хранилищ, после чего эти хранилища пополняют новым вооружением. По этому механизму помощь, как правило, попадает в Украину значительно оперативнее: в течение дней или недель. Финансирование от Конгресса необходимо для пополнения запасов и, следовательно, для возможности формирования пакетов PDA.

Дополнительное финансирование имеет решающее значение для того, чтобы правительство США могло эффективно реагировать на ситуацию в Украине до конца 2025 финансового года, говорят в Пентагоне.

"Это финансирование не только поддерживает борьбу Украины за свой суверенитет и ослабляет военный потенциал россии, но и укрепляет военную готовность США через модернизацию наших систем вооружения и прямых инвестиций в нашу оборонно-промышленную базу. Вдобавок, эти инвестиции приносят пользу американской экономике, создавая рабочие места и укрепляя американское производство", - сообщил Голосу Америки чиновник Минобороны США.

Администрация Байдена решила не выносить поддержку для Украины в отдельный запрос, а включит ее в "пакетный" законопроект исключительного финансирования, который включает также расходы на другие вещи на 2025 финансовый год. Этот законопроект Конгресс может рассмотреть еще в этом году.

В любом случае, для утверждения дополнительного финансирования для Украины необходимо будет одобрение большинства обеих палат Конгресса. На данный момент контроль над Сенатом сохраняют демократы, в Палате представителей большинство имеют республиканцы.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, от которого будет в значительной степени зависеть, вынесут ли законопроект на голосование в том виде, как предлагает Белый дом, отреагировал на новости о дополнительном запросе на 24 млрд долл. для поддержки Украины.

"Американский народ решительно проголосовал за президента Трампа, потому что он пообещал положить конец войнам, а не продолжать их без конца. Такие решения принимаются следующей администрацией, а не президентом, который покидает свой пост", - написал он на платформе Х (ранее известной как Twitter).

Добавим

На данный момент в США остается чуть менее 9 млрд долл. на программы вооруженной поддержки Украины. Около 6,8 млрд долл. на программу PDA и 2 млрд долл. на программу SAI. Советник по нацбезопасности США Джейк Салливан в интервью телеканалу ABC заявил, что США потратят каждый доллар, одобренный Конгрессом для помощи Украине, до завершения президентства Джо Байдена 20 января.

"В течение этих 50 дней мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы дать Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы они были сильнее за столом переговоров", - сказал Салливан.