США не вернут ядерное оружие Украине-Белый дом сделал заявление

Соединенные Штаты не планируют возвращение Украине ядерного оружия, от которого она отказалась после распада Советского Союза. Об этом сообщает New York Times, передает УНН.

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Представитель Белого дома по национальной безопасности Джек Салливан опроверг появившуюся в некоторых западных СМИ информацию о возможности предоставления ядерного потенциала Украине.

По словам Салливана, США сосредотачиваются на предоставлении Украине обычных вооружений для защиты и борьбы с террористическими силами, а вопрос ядерного оружия не обсуждается.

Салливан также подчеркнул, что администрация Байдена продолжит активно поставлять Украине военную технику и другие ресурсы до конца срока президентства, а также будет гарантировать эффективное использование средств, выделенных Конгрессом для этого.

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