Белый дом раскрыл новую стратегию поддержки Украины - что известно о плане

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США разработали план укрепления военной позиции Украины с предоставлением вооружения и новыми санкциями против рф. План включает поставку техники, обучение войск и $20 млрд кредита из замороженных российских активов.

Белый дом разработал стратегию по укреплению военной позиции Украины, которая предусматривает предоставление помощи вооружением и введение новых масштабных санкций против россии. Речь идет о сотнях тысяч дополнительных снарядов, тысячах ракет и сотнях единиц бронетехники. Об этом также сообщил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Джейк Салливан, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Джейк Салливан в четверг более часа встречался с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, пообещав предоставить Украине сотни тысяч дополнительных артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники до середины января.

США также обещают поддержать Украину в решении проблемы с кадрами, предлагая обучать новые войска на объектах за пределами украинской территории. Кроме того, как отмечает The Guardian, США в процессе завершения выделения кредита в размере 20 миллиардов долларов, который будет возвращаться прибылью от замороженных российских государственных активов.

Также сообщается, что в ближайшие недели будет введен еще один пакет санкций против РФ.

Все это делается для того, чтобы усложнить возможности России по поддержанию военных действий и усилить позиции Украины за столом переговоров, что может заложить основу для будущего урегулирования

- пишет The Guardian.

Напомним

Администрация Байдена объявила о выделении дополнительной военной помощи Украине в размере $725 млн. Это произошло чуть более чем за месяц до инаугурации Дональда Трампа.

Согласно сообщению агентства Reuters, советники вновь избранного президента США Дональда Трампа разрабатывают планы по прекращению войны в Украине, которые предусматривают уступки россии значительной частью территории страны и отказ от членства в НАТО. Предложения включают замораживание линий фронта и систему "кнута и пряника" для обеих сторон.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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