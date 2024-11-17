Байден призвал Си Цзиньпина убедить КНДР не помогать россии
Киев • УНН
На саммите АТЭС Байден призвал Си Цзиньпина убедить Северную Корею не оказывать военную помощь россии. Лидеры также договорились о человеческом контроле над ядерным оружием без использования искусственного интеллекта.
Президент США Джо Байден встретился с президентом Китая Си Цзиньпином на форуме Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу и призвал его убедить Северную Корею не помогать России в войне против Украины. Об этом сообщает «Голос Америки», пишет УНН.
Детали
Также Байден выразил обеспокоенность усилением военной активности Пекина вблизи Тайваня и в Южно-Китайском море, поддержки Китаем войны Москвы против Украины и развертыванием северокорейских войск в помощь России.
Президент США назвал это «очень опасным» для Европы и Кореи, сказал журналистам после встречи советник по нацбезопасности США Джейк Салливан.
Отмечается, что во время саммита Си и Байден договорились, что искусственный интеллект не будет применяться в управлении ядерным оружием. Эта договоренность означает, что «за применением ядерного оружия будет человеческий контроль». Подобное заявление издало и Министерство иностранных дел Китая, добавив, однако, что «сдерживать Китай не является мудрым или приемлемым и обречено на провал».
Си Цзиньпин заявил, что будет сотрудничать с администрацией Трампа17 нояб. 2024, 00:53 • 18791 просмотр