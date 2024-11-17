Си Цзиньпин заявил, что будет сотрудничать с администрацией Трампа

Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с действующим президентом США Джо Байденом, чей срок на этом посту завершается в январе, заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Байден встретился с Си в отеле, где остановился китайский лидер, на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, для первых за семь месяцев переговоров, которые будут также последними в каденции американского президента.

Цель Китая в отношении стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений остается неизменной, - сказал Си Цзиньпин.

Байден в свою очередь отметил, что в отношениях между Китаем и США случались «взлеты и падения». Он подчеркнул, что хотя они с Си не всегда соглашались друг с другом, но их дискуссии были «искренними» и «откровенными».

Дополнение

Издание отмечает, что Дональд Трамп уже пообещал ввести общие 60% пошлины на импорт китайских товаров в США в рамках пакета торговых мер «Америка превыше всего». Пекин выступает против этих шагов.

Избранный президент-республиканец также планирует нанять на руководящие должности нескольких критиков Китая, в частности сенатора США Марко Рубио на должность государственного секретаря и конгрессмена Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности.

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