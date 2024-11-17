Си Цзиньпин заявил, что будет сотрудничать с администрацией Трампа
Киев • УНН
Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с будущей администрацией Трампа во время встречи с Байденом.
Китайский лидер Си Цзиньпин во время встречи с действующим президентом США Джо Байденом, чей срок на этом посту завершается в январе, заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Байден встретился с Си в отеле, где остановился китайский лидер, на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, для первых за семь месяцев переговоров, которые будут также последними в каденции американского президента.
Цель Китая в отношении стабильных, здоровых и устойчивых китайско-американских отношений остается неизменной,
Байден в свою очередь отметил, что в отношениях между Китаем и США случались «взлеты и падения». Он подчеркнул, что хотя они с Си не всегда соглашались друг с другом, но их дискуссии были «искренними» и «откровенными».
Дополнение
Издание отмечает, что Дональд Трамп уже пообещал ввести общие 60% пошлины на импорт китайских товаров в США в рамках пакета торговых мер «Америка превыше всего». Пекин выступает против этих шагов.
Избранный президент-республиканец также планирует нанять на руководящие должности нескольких критиков Китая, в частности сенатора США Марко Рубио на должность государственного секретаря и конгрессмена Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности.
Байден на последней встрече с Си Цзиньпином планирует обсудить участие КНДР в войне россии16 нояб. 2024, 20:40 • 10413 просмотров