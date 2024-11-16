Байден на последней встрече с Си Цзиньпином планирует обсудить участие КНДР в войне россии

Американский президент Джо Байден планирует надавить на китайского лидера Си Цзиньпина во время их последней встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как отмечают издания, Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России против Украины.

При этом, сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост.

Известно, что это будет последняя официальная встреча Байдена с китайским лидером.

В то же время, согласно анонимным источникам издания, во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасной ситуации в отношениях с Северной Кореей.

Напомним

Как ранее писал УНН президенты США и Китая встретятся 16 ноября на саммите АТЭС в Лиме для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. Среди тем - военные контакты, поддержка Китаем РФ, кибератаки и права человека.