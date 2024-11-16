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Байден на последней встрече с Си Цзиньпином планирует обсудить участие КНДР в войне россии

Байден на последней встрече с Си Цзиньпином планирует обсудить участие КНДР в войне россии

Киев  •  УНН

 • 5046 просмотра

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Байден планирует обсудить с китайским лидером участие КНДР в войне России против Украины на саммите АТЭС. Встреча состоится 16 ноября в Лиме и станет последней для Байдена на посту президента.

Американский президент Джо Байден планирует надавить на китайского лидера Си Цзиньпина во время их последней встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Как отмечают издания, Байден использует свою последнюю встречу с Си Цзиньпином, чтобы убедить его отговорить Северную Корею от дальнейшего углубления поддержки войны России против Украины.

При этом, сегодняшние переговоры, которые состоятся на полях ежегодного саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу, состоятся чуть более чем за два месяца до того, как Байден покинет свой пост.

Известно, что это будет последняя официальная встреча Байдена с китайским лидером.

В то же время, согласно анонимным источникам издания, во время последней встречи Байден будет добиваться от Си Цзиньпина усиления взаимодействия с Китаем, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию и без того опасной ситуации в отношениях с Северной Кореей.

Напомним

Как ранее писал УНН президенты США и Китая встретятся 16 ноября на саммите АТЭС в Лиме для обсуждения ключевых вопросов сотрудничества. Среди тем - военные контакты, поддержка Китаем РФ, кибератаки и права человека.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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