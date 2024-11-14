В Конгрессе США может быть "шанс" на увеличение финансирования Украины на сессии "хромой утки" - сенатор

Американский сенатор-демократ Тим Кейн, член комитета Сената по иностранным делам, заявил в среду, что существует вероятность того, что Конгресс может принять дополнительное финансирование для Украины перед переходом к Конгрессу, контролируемому республиканцами, и администрации избранного президента Трампа, которая может выступить против большей поддержки Киева, сообщает The Hill, пишет УНН.

Детали

Кейн сказал, что любой одобренный Сенатом пакет, скорее всего, столкнется с серьезным препятствием при прохождении в контролируемой республиканцами Палате представителей, где все больше законодателей-республиканцев выступают против дополнительной помощи и захотят уступить Трампу, который скептически относится к стоимости вооружения Украины и обещает положить конец войне.

"Шанс, шанс - я имею в виду, я не говорю о вероятности, но я говорю о шансе", - сказал Кейн о большем финансировании для Украины.

"Здесь в конце года будет битва по поводу всех видов приоритетов, и просто зная текущий состав в Сенате - у Сената есть шанс, но Палата представителей будет жесткой", - отметил сенатор.

Кейн сказал, что вероятным путем для большего финансирования будет законопроект об ассигнованиях.

Но, как отмечается, сенаторы-республиканцы вряд ли пойдут на увеличение финансирования Украины.

"Очевидно, что вещи находятся в состоянии изменения", - сказал сенатор-республиканец Джим Риш, новый председатель комитета Сената по иностранным делам.

"Президент Трамп говорит, что он собирается решить эту проблему - он имеет привычку делать то, что он говорит, что собирается сделать. И сейчас, я думаю, важно, чтобы все дали ему возможность сделать это", - сказал он о войне в Украине.

А сенатор-республиканец Марко Рубио, официально избранный в среду на должность государственного секретаря при Трампе, предположил, что финансирование Украины не является немедленным вопросом.

"Давайте дождемся, пока новая администрация приступит к работе, прежде чем мы сможем это выяснить... Нам все равно придется финансировать правительство в следующем месяце", - сказал он.

Дополнение

Администрация Байдена, по оценкам, имеет 6 миллиардов долларов финансирования для Украины, которые она должна выделить до 20 января, но сбалансирует военную технику, которую она направляет в Украину, с потребностями на поле боя и имеющимися запасами у Министерства обороны США, указывает издание.

Пентагон раскрыл, пришлет ли Украине до $6 млрд помощи до конца срока Байдена

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 ноября указал, что администрация Байдена планирует в течение следующих двух месяцев переходного периода направить в Конгресс "сигнал" о желании видеть новую помощь для Украины на 2025 год.

Справочно

Последнюю сессию Конгресса США предыдущего созыва также называют сессией "хромой утки".