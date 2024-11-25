Советники Трампа и Байдена объединяют усилия в вопросе войны в Украине

Будущий советник новоизбранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц заявил, что их администрация и администрация действующего президента США Джозефа Байдена сотрудничают в решении вопроса войны в Украине. Об этом он заявил в интервью Fox News, передает УНН.

По словам Волтца, Трамп очень обеспокоен эскалацией и "тем, куда все это идет", ведь в войну вовлекается все больше стран

Джейк Салливан и я имели дискуссии, мы встречались... Наши противники, которые думают, что это время возможностей, что они могут столкнуть одну администрацию с другой - они ошибаются. Мы идем рука об руку. Мы являемся одной командой с Соединенными Штатами в этом переходном периоде. Мы должны довести это до ответственного конца. Мы должны восстановить сдерживание и мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на нее