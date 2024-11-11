Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов
Киев • УНН
Дональд Трамп анонсировал масштабные изменения в случае победы на выборах, включая депортацию мигрантов и переговоры между Украиной и РФ. Его команда готовит десятки указов на первую неделю работы.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором - «за исключением первого дня». По его собственным заявлениям, в первый день в Белом доме ему придется много сделать. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
В его список входит:
- начало массовой депортации мигрантов;
- отмена политики администрации Байдена в сфере образования;
- реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;
- помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;
- посадить Украину и Россию за стол переговоров.
Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить,
Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что на первой неделе будут десятки указов.
Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшем поддерживать Украину - Салливан10 ноября 2024, 21:44 • 9108 просмотров