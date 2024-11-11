Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором - «за исключением первого дня». По его собственным заявлениям, в первый день в Белом доме ему придется много сделать. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В его список входит:

начало массовой депортации мигрантов;

отмена политики администрации Байдена в сфере образования;

реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;

помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;

посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить, - сказал Трамп.



Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что на первой неделе будут десятки указов.

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