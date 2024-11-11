Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 119262 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 149831 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 162866 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 165374 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 128641 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 127432 просмотра

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Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

Трамп о планах на первую неделю работы: посадить Украину и рф за стол переговоров, массовая депортация мигрантов

Киев  •  УНН

02:07 • 246 просмотра

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Дональд Трамп анонсировал масштабные изменения в случае победы на выборах, включая депортацию мигрантов и переговоры между Украиной и РФ. Его команда готовит десятки указов на первую неделю работы.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором - «за исключением первого дня». По его собственным заявлениям, в первый день в Белом доме ему придется много сделать. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

В его список входит:

  • начало массовой депортации мигрантов;
  • отмена политики администрации Байдена в сфере образования;
  • реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по мнению Трампа, тайно работают против него;
  • помилование людей, арестованных за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года;
  • посадить Украину и Россию за стол переговоров.

Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить,

- сказал Трамп.

Пресс-секретарь Трампа Каролин Ливитт заявила, что на первой неделе будут десятки указов.

Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшем поддерживать Украину - Салливан10 ноября 2024, 21:44 • 9108 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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