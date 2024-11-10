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Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшем поддерживать Украину - Салливан

Байден будет убеждать Трампа и Конгресс в дальнейшем поддерживать Украину - Салливан

Киев  •  УНН

21:44 • 4746 просмотра

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Джейк Салливан сообщил о планах Байдена убедить будущую администрацию США продолжать помощь Украине. У президента будет 70 дней, чтобы доказать необходимость постоянной поддержки Украины Конгрессом.

Действующий президент США Джо Байден будет призывать новоизбранного лидера Дональда Трампа и Конгресс продолжать поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News, пишет УНН.

Наш подход остается таким же, как и в течение последних двух с половиной лет: поставить Украину в самую сильную позицию на поле боя, чтобы она, в конце концов, была в самой сильной позиции за столом переговоров,

- заявил Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты и коалиция наций должны продолжать поставлять Украине средства для защиты от российской агрессии.

Салливан подчеркнул, что Байден будет иметь возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты «не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе».

Президент Байден будет доказывать, что нам нужны постоянные ресурсы для Украины после окончания его срока, потому что угроза для Украины останется независимо от того, что именно происходит на поле боя или за столом переговоров

- добавил советник.

Нетаньяху заявил, что уничтожит ХАМАС15 октября 2023, 14:19 • 465473 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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