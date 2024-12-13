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СМИ: Байден хочет передать Украине тысячи ракет и снарядов до инаугурации Трампа

СМИ: Байден хочет передать Украине тысячи ракет и снарядов до инаугурации Трампа

Киев  •  УНН

 • 8859 просмотра

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Администрация Байдена планирует передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч снарядов и сотни единиц бронетехники за 5 недель. Пентагон использует морские и воздушные маршруты для ускоренной поставки.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена намерена передать Украине тысячи ракет, сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель, оставшихся до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает УНН.

«Минстерство обороны прилагает исторические усилия по передаче Украине огромного количества оружия в течение следующих пяти недель, - сказал телеканалу высокопоставленный представитель уходящей администрации США. - С сегодняшнего дня и до середины января мы поставим Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники и другие критически важные материально-технические средства».

По данным CNN, межведомственную программу по ускорению передачи оружия Украине возглавляет помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. В ноябре он попросил министра обороны Ллойда Остина ускорить поставки бронетехники, ракет, артиллерии и другого оружия Украине. В настоящее время Пентагон использует для этого морские и воздушные логистические маршруты.

Добавим

«Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия Украине в последние дни своего пребывания у власти, чтобы обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году», - пишет CNN.

Телеканал, который чаще поддерживает Демократическую партию США, пишет, что такая политика администрации Байдена «резко контрастируют с действиями новой администрации Трампа». 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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