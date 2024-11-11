Салливан: путин, возможно, еще не решил, что даст КНДР в обмен на ее войска

российский диктатор владимир путин до сих пор не определился, что именно россия отдаст Северной Корее в обмен на участие ее войск в полномасштабном вторжении против Украины. Такое мнение высказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Салливан, в США "не знают наверняка", что россия дает северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в обмен на военных, которых он посылает воевать на поле боя в Украине.

Честно говоря, я думаю, что владимир путин не знает наверняка. Я думаю, что он, наверное, еще не решил, что именно он собирается делать для Северной Кореи в будущем,

Советник Байдена предположил, что Ким Чен Ын ожидает в обмен "что-то значительное, возможно, в виде военной и технологической поддержки со стороны России" - возможно, и для ядерной программы Северной Кореи.

Я не могу точно сказать, что произойдет, но мы уже слышали, как россияне заявили, что на ядерную программу Северной Кореи сегодня следует смотреть иначе, чем пять или десять лет назад. Поэтому беспокойство относительно отношений между Россией и КНДР в обоих направлениях является очень реальным, и это то, на что должны обратить внимание все страны свободного мира,