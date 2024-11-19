Украина оказалась в сложной ситуации на поле боя из-за проблем с мобилизацией - Салливан

Украина уже получила большое количество различного американского оружия, но все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя. Причина этому - проблемы с мобилизацией. Об этом заявил PBS News советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает УНН.

"Мы предоставили танки. Мы предоставили F-16. Мы предоставили HIMARS. Мы обеспечили поставки Patriot. Мы предоставили много вещей, о которых вы ранее сказали, что не предоставим. Сегодня Украина оказалась в сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и тем, как это происходит на поле боя. Где самая прямая граница между украинскими показателями и входящими ресурсами? Дело в мобилизации и живой силе", - сказал Салливан, отвечая на вопрос, могли ли США сделать что-то по другому в вопросе поддержки Украины - учитывая то, что сейчас Украина теряет больше территории, чем когда-либо ранее в этом году.

Он отметил, что США не увидели существенной разницы на поле боя после того, как передали Украине танки и F-16.

"По нашему мнению, нет ни одной системы оружия, которая имеет значение в этой битве. Речь идет о живой силе, и Украине, на наш взгляд, нужно сделать больше, чтобы укрепить свои линии с точки зрения количества сил, которые она имеет на передовой. Речь идет о боеприпасах и обо всех других вещах, которые влияют на национальную силу страны, ее моральный дух, сплоченность, ее промышленную базу", - добавил Салливан.

Напомним

Президент США Джо Байдена во время встречи с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме отметил, что поддержка Соединенными Штатами Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США.