США предупреждают об угрозе возвращения ИГИЛ после падения режима Асада

Вашингтон предупреждает, что после падения Асада открывает путь для экстремистов открыто, поэтому следует "жестко противодействовать этому".

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Самый большой риск, который я вижу, заключается в том, что ИГИЛ вернется, потому что ИГИЛ хочет воспользоваться любым вакуумом или нестабильностью в Сирии после гражданской войны - заявил в четверг советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Шквал военной активности, который начался через несколько часов после бегства Асада в РФ, когда повстанцы захватили Дамаск 8 декабря, подчеркивает беспокойство США тем, что ИГИЛ воспользуется пустотой, которая образовалась после впечатляющего краха режима, для своего восстановления.

Справка

Международные коалиции в последние годы значительно ослабили ИГИЛ, хотя еще десять лет назад джихадистам удалось осуществить значительную атаку на Ирак и Сирию, что привело к захвату большой территории (территория, которая была контролируемая ИГИЛ можно было сравнить с размером Великобритании).

В последние годы в Сирии и Ираке насчитывалось несколько тысяч боевиков "ИГИЛ". В Сирии их деятельность в основном ограничивается участками центральной и восточной пустыни между территорией, которая контролировалась бывшим режимом, и поддерживаемыми США Демократическими силами Сирии.

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Впрочем группировка джихадистов становится все более активной. Centcom (Центральное Командование Вооруженных сил США) заявил, что боевики ИГИЛ совершили 153 нападения в первой половине года. Указывалось, что они "намерены более чем удвоить" общее количество нападений.

Чарльз Листер из Института Ближнего Востока заявил в своем отчете, что "реальность гораздо хуже", чем говорится в заявлении Centcom, поскольку ИГИЛ заявляет лишь о части своих атак в Сирии и Ираке.

По данным США, в этом году ИГИЛ совершило более сложные атаки, включая скоординированные засады, целенаправленные убийства и нападения на нефтегазовые объекты, а также на контрольно-пропускные пункты.

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FT пишет, что после того, как Хаят Тахрир аш-Шам возглавил наступление повстанцев, которое свергло Асада, противостояние ИГИЛ рискует стать более сложным.

На это может повлиять деятельность сил, поддерживаемых Анкарой.

Турция развернула тысячи военных на севере Сирии, чтобы противостоять курдским боевикам и поддерживать повстанцев под эгидой Сирийской национальной армии.

Эксперты говорят, что значительный риск будет, если поддерживаемые Турцией повстанцы будут атаковать SDF в Хасаке на северо-востоке Сирии, где возглавляемая курдами группа руководит центрами заключения для около 9000 заключенных ИГИЛ, включая иностранных джихадистов.

Предотвращение побега из тюрем, где содержатся боевики ИГИЛ, является, пожалуй, одной из самых важных вещей в будущем, чтобы убедиться, что все стабильно", сказал Аарон Зелин, эксперт по джихадизму аналитического центра The Washington Institute.

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