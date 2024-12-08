США нанесли удар по ИГИЛ в Сирии: что известно об операции
Киев • УНН
Американские военные совершили более 75 ударов по базам ИГИЛ в Сирии для уничтожения террористических лагерей. Операция прошла без жертв среди гражданского населения.
США нанесли более 75 ударов по базам ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Операция осуществлена с целью уничтожения лагерей ИГИЛ и предупреждения возобновления их активности в регионе.
В сообщении подчеркивается, что жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Американские военные подчеркивают непоколебимую позицию в борьбе с ИГИЛ и предупреждают другие группы в Сирии об ответственности в случае поддержки или сотрудничества с террористами.
Генерал Майкл Эрик Курила, глава Centcom, заявил, что США не позволят группировке воспользоваться нестабильностью в стране и возобновить свою деятельность. Кроме этого, он предостерег, что любые действия, направленные на поддержку ИГИЛ, будут иметь соответствующие последствия.
Израиль ударил по исследовательскому центру в Дамаске, где вероятно разрабатывают иранские ракеты - Reuters8 дек. 2024, 17:03 • 14735 просмотров