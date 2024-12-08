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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США нанесли удар по ИГИЛ в Сирии: что известно об операции

США нанесли удар по ИГИЛ в Сирии: что известно об операции

Киев  •  УНН

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Американские военные совершили более 75 ударов по базам ИГИЛ в Сирии для уничтожения террористических лагерей. Операция прошла без жертв среди гражданского населения.

США нанесли более 75 ударов по базам ИГИЛ в Сирии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Операция осуществлена с целью уничтожения лагерей ИГИЛ и предупреждения возобновления их активности в регионе. 

В сообщении подчеркивается, что жертв среди гражданского населения не зафиксировано. Американские военные подчеркивают непоколебимую позицию в борьбе с ИГИЛ и предупреждают другие группы в Сирии об ответственности в случае поддержки или сотрудничества с террористами. 

Генерал Майкл Эрик Курила, глава Centcom, заявил, что США не позволят группировке воспользоваться нестабильностью в стране и возобновить свою деятельность. Кроме этого, он предостерег, что любые действия, направленные на поддержку ИГИЛ, будут иметь соответствующие последствия. 

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