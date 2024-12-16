Мощные взрывы в Сирии вызвали землетрясение после удара Израиля
Киев • УНН
ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус, уничтожив склады с ракетами. Взрывы были настолько мощными, что вызвали землетрясение магнитудой 3 балла.
Израиль атаковал сирийские военные базы в Тартусе, после чего было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 балла. Передает УНН со ссылкой на BILD.
Детали
Прошлой ночью израильские военные нанесли массированный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус. По сообщениям Сирийского центра мониторинга прав человека, целью атаки ЦАХАЛ стали склады с ракетами класса "земля-земля" и боеприпасами.
Мощность удара была настолько велика, что ее сравнивают с землетрясением. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла.
Справочно
Этот удар стал крупнейшим по Тартусу с момента начала израильских операций в Сирии в 2012 году. Провинция имеет стратегическое значение: здесь, в частности, расположен единственный российский военно-морской порт на Средиземном море, построенный еще в советскую эпоху. Этот объект играл ключевую роль в снабжении сирийской армии оружием и другими ресурсами во время гражданской войны.
Напомним,
Армия обороны Израиля заявила о возможности нанести удар по ядерным объектам Ирана после ослабления его союзников в регионе. Израильские ВВС повышают готовность к потенциальным ударам, несмотря на отрицание Ираном разработки ядерного оружия.