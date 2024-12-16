Мощные взрывы в Сирии вызвали землетрясение после удара Израиля

ukenru
Эксклюзив
Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря
08:49 • 29573 просмотра

Меркурий уже не ретроградный: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 декабря

Эксклюзив
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
07:43 • 101399 просмотра

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 112224 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 148571 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 145253 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 153121 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 162517 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 222724 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 173393 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173774 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

Оккупанты пытаются вербовать банковских должников в ряды своей армии - ЦНС

 • 87026 просмотра
В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

В Чехии не фиксируют увеличения количества новоприбывших беженцев из Украины

 • 55854 просмотра
Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

Партия Шольца в предвыборной программе прописала отказ от Taurus для Украины

 • 86767 просмотра
У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

У Трампа отреагировали на идею Орбана относительно «рождественского перемирия» в Украине

 • 59207 просмотра
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 66634 просмотра
публикации
Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

Марафон инвалидности: сможет ли глава АРМА Дума избежать ответственности

08:16 • 66634 просмотра
«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко

«Смотрящие» Гетманцева и рэкет вместо закона: жестокая правда о работе ГНС от экс-руководителя Хмельницкой налоговой Ирины Зленко
Эксклюзив

07:43 • 101404 просмотра
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 131180 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 135834 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 151251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

Сидни Суини заметили на отдыхе в Нью-Йорке после отпора критикам ее внешности

10:59 • 904 просмотра
"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

"Крейвен-охотник" установил антирекорд сборов среди фильмов Marvel от Sony

09:52 • 9292 просмотра
Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

Анджелина Джоли рассказала об одиночестве и сравнила себя со своим персонажем из фильма «Мария»

09:31 • 11081 просмотра
Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

Глава Instagram заявил, что соцсети нуждаются в большем контексте из-за ИИ

07:58 • 21364 просмотра
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

 • 55049 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Мощные взрывы в Сирии вызвали землетрясение после удара Израиля

Мощные взрывы в Сирии вызвали землетрясение после удара Израиля

Киев  •  УНН

 • 6698 просмотра

Read in English

ЦАХАЛ нанес массированный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус, уничтожив склады с ракетами. Взрывы были настолько мощными, что вызвали землетрясение магнитудой 3 балла.

Израиль атаковал сирийские военные базы в Тартусе, после чего было зафиксировано землетрясение магнитудой 3 балла. Передает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Прошлой ночью израильские военные нанесли массированный авиаудар по военным объектам в сирийской провинции Тартус. По сообщениям Сирийского центра мониторинга прав человека, целью атаки ЦАХАЛ стали склады с ракетами класса "земля-земля" и боеприпасами.

Мощность удара была настолько велика, что ее сравнивают с землетрясением. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Справочно

Этот удар стал крупнейшим по Тартусу с момента начала израильских операций в Сирии в 2012 году. Провинция имеет стратегическое значение: здесь, в частности, расположен единственный российский военно-морской порт на Средиземном море, построенный еще в советскую эпоху. Этот объект играл ключевую роль в снабжении сирийской армии оружием и другими ресурсами во время гражданской войны.

Напомним,

Армия обороны Израиля заявила о возможности нанести удар по ядерным объектам Ирана после ослабления его союзников в регионе. Израильские ВВС повышают готовность к потенциальным ударам, несмотря на отрицание Ираном разработки ядерного оружия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
siriyaСирия
iranИран