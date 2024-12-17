Турция стягивает войска к границе с Сирией: США предупреждают о возможном широкомасштабном вторжении

Высокопоставленные американские чиновники заявляют, что Турция и ее союзники наращивают силы вдоль границы с Сирией, что может говорить о готовящемся широкомасштабном вторжении. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.

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По словам официальных лиц, вдоль границы с Сирией увеличивается количество бойцов ополчения и турецких спецназовцев в форме, а также артиллерии в большом количестве, которая сосредоточена вблизи Кобани, города с курдским большинством в Сирии на северной границе с Турцией. По словам одного из американских чиновников, трансграничная операция Турции может быть неизбежной.

Развертывание войск, которое началось после падения режима Башара Асада в начале декабря, похоже на военные действия Турции накануне ее вторжения на северо-восток Сирии в 2019 году, отмечает WSJ. «Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности», - сказал другой американский чиновник.

Ильхам Ахмед, представитель гражданской администрации сирийских курдов, заявил в понедельник новоизбранному президенту Дональду Трампу, что военная операция Турции представляется вероятной, и призвал его надавить на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот не отправлял войска через границу.

Цель Турции - «установить фактический контроль над нашей землей до того, как вы вступите в должность, заставив вас взаимодействовать с ними как с правителями нашей территории», - написал Ахмед в письме к Трампу, с которым ознакомилось издание The Wall Street Journal. «Если Турция продолжит свое вторжение, последствия будут катастрофическими».

Угроза со стороны Турции поставила возглавляемые курдами Сирийские демократические силы, которые вместе с американскими войсками на северо-востоке Сирии охотятся на боевиков «Исламского государства», в уязвимое положение за несколько недель до того, как администрация Байдена покинет пост. На прошлой неделе госсекретарь Энтони Блинкен посетил Турцию, чтобы обсудить с Эрдоганом будущее Сирии и получить заверения, что Анкара свернет операции против курдских боевиков.

Но переговоры о прекращении огня между сирийскими курдами и поддерживаемыми Турцией повстанцами в Кобани, которые проходили при посредничестве США, провалились в понедельник без достижения соглашения, сообщил представитель Сирийских демократических сил. По словам спикера, Демократические силы Сирии наблюдают «значительное наращивание военных сил» к востоку и западу от города.

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Свержение сирийского лидера Асада повстанческими группировками во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» оставило будущее страны в состоянии неопределенности и положило начало возобновлению боевых действий между сирийскими курдами и повстанческими группировками, поддерживаемыми Турцией.

Падение Асада привело к активизации турецких операций против Демократических сил Сирии, которые Анкара считает продолжением запрещенной Рабочей партии Курдистана.

В понедельник Трамп намекнул, что Турция организовала захват Хаят Тахрир аш-Шам Сирии, заявив журналистам в своей резиденции во Флориде, что «Турция осуществила недружественное поглощение, при этом не потеряв много жизней».

Ахмед предупредил Трампа, что турецкое вторжение приведет к перемещению более 200 000 курдских гражданских лиц только в Кобани, а также многих христианских общин.

Во время своего первого срока Трамп частично вывел американские войска с северо-востока Сирии, проложив путь для широкомасштабного турецкого вторжения, в результате которого погибли и были вынуждены покинуть свои дома сотни тысяч сирийцев. В конце концов, администрация Трампа помогла заключить соглашение о прекращении огня в обмен на то, что курды передали туркам километры приграничной территории.

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