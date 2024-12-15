ЕС планирует убедить новые власти Сирии закрыть базы рф - СМИ

ЕС будет приветствовать закрытие российских военных баз в Сирии. Сотрудники Верховного представителя ЕС в ближайшее время должны связаться с представителями «Хайат Тахрир аш-Шам» (HTS) в Дамаске по вопросу баз РФ на территории Сирии.

Передает УНН со ссылкой на Handelsblatt.

«Мы скажем им, насколько опасны российские базы": Брюссель планирует вступить в контакт с повстанцами, захватившими власть в Сирии и объяснить важность решения о закрытии баз рф в стране.

Сотрудники Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кайи Каллас в ближайшее время должны связаться с представителями «Хайат Тахрир аш-Шам» (HTS) в Дамаске. »

Мы направим им сообщение о наших ожиданиях. Состоится обмен мнениями на рабочем уровне», - сказала дипломат ЕС.

Почти две недели назад исламистское ополчение HTS внесло значительный вклад в падение Асада. Поскольку лидер HTS Абу Мохаммед аль-Джолани считается сильным человеком в Сирии, Вашингтон также уже ищет диалога с HTS.

После кризисного саммита в Иордании в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США поддерживают контакт с HTS и другими сторонами. Первоначальные сигналы из Дамаска положительные, теперь дело за действиями, отмечает Handelsblatt.

Напомним,

УНН передавал, что рф сокращает военное присутствие в Сирии, но удерживает ключевые базы после свержения Асада.

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