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Экс-начальник тюрьмы Дамаска предстанет перед судом США за пытки

Экс-начальник тюрьмы Дамаска предстанет перед судом США за пытки

Киев  •  УНН

 • 5157 просмотра

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Бывшего руководителя Центральной тюрьмы Дамаска обвиняют в США в пытках над заключенными в 2005-2008 годах. 72-летний Самир Усман Альшейх прибыл в США в 2020 году и был арестован в Лос-Анджелесе.

Сирийский гражданин, который в 2005-2008 годах возглавлял тюрьму в столице Сирии Дамаске и впоследствии находился в Соединенных Штатах в течение 4 лет, обвиняется в том, что причинял психическую и физическую боль и страдания политическим и другим заключенным. 

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

В США бывшему сирийскому чиновнику предъявили обвинения в применении пыток, сообщили власти в четверг.

Самир Усман Альшейх, который руководил Центральной тюрьмой Дамаска с 2005 по 2008 год, был обвинен Федеральным жюри США по нескольким пунктам обвинений в пытках и в сговоре с целью совершения пыток.

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72-летнего мужчину в частности обвиняют в том, что он отправлял заключенных в определенное крыло тюрьмы, где их подвешивали к потолку и одновременно били, или же подвергал их «немецкому стулу», который заключается в отчленении конечностей заключенного.

Власти США заявили, что обвинения против Альшейха «жуткие».

Справочно

Альшейх прибыл в Соединенные Штаты в 2020 году, а в 2023 году подал заявку на американское гражданство. В июле прошлого года в Лос-Анджелесе его арестовали и предъявили обвинение во лжи властям о своем прошлом. В этом году его арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX) по двум обвинениям в иммиграционном мошенничестве.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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