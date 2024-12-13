Экс-начальник тюрьмы Дамаска предстанет перед судом США за пытки
Киев • УНН
Бывшего руководителя Центральной тюрьмы Дамаска обвиняют в США в пытках над заключенными в 2005-2008 годах. 72-летний Самир Усман Альшейх прибыл в США в 2020 году и был арестован в Лос-Анджелесе.
Сирийский гражданин, который в 2005-2008 годах возглавлял тюрьму в столице Сирии Дамаске и впоследствии находился в Соединенных Штатах в течение 4 лет, обвиняется в том, что причинял психическую и физическую боль и страдания политическим и другим заключенным.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
В США бывшему сирийскому чиновнику предъявили обвинения в применении пыток, сообщили власти в четверг.
Самир Усман Альшейх, который руководил Центральной тюрьмой Дамаска с 2005 по 2008 год, был обвинен Федеральным жюри США по нескольким пунктам обвинений в пытках и в сговоре с целью совершения пыток.
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72-летнего мужчину в частности обвиняют в том, что он отправлял заключенных в определенное крыло тюрьмы, где их подвешивали к потолку и одновременно били, или же подвергал их «немецкому стулу», который заключается в отчленении конечностей заключенного.
Власти США заявили, что обвинения против Альшейха «жуткие».
Справочно
Альшейх прибыл в Соединенные Штаты в 2020 году, а в 2023 году подал заявку на американское гражданство. В июле прошлого года в Лос-Анджелесе его арестовали и предъявили обвинение во лжи властям о своем прошлом. В этом году его арестовали в международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX) по двум обвинениям в иммиграционном мошенничестве.
Напомним,
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