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Разбитый портрет путина и выгоревший зал: фото BILD из разгромленного дворца Асада

Разбитый портрет путина и выгоревший зал: фото BILD из разгромленного дворца Асада

Киев  •  УНН

 • 3328 просмотра

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Журналисты BILD посетили покинутый дворец Башара Асада в Дамаске после его бегства из страны. Роскошная резиденция разграблена, частично сожжена, а портрет путина брошен и растоптан.

BILD показал фото из разгромленного дворца Башара Асада из которого он правил Сирией на протяжении 24 лет, передает УНН.

"Из этого дворца, расположенного на возвышенности, Башар Асад правил Сирией на протяжении 24 лет. Однако несколько дней назад его правление закончилось — неожиданно как для всех, так и для него самого", - говориться в сообщении.

Судя по всему, времени на сборы у диктатора не было, пишет репортёр BILD Себастьян Пренгель, которому удалось побывать во дворце.

"До падения Асада мы боялись сюда приходить", — сказал BILD молодой человек, прежде чем журналисты поднялись по пальмовой аллее ко дворцу. Теперь здесь останавливаются туристы и делают памятные фотографии: "Смотрите, вот где жил тиран. Вот что от этого осталось".

"Наши шаги гулко раздаются по мраморному полу. Рядом с конференц-залом — кабинет с резным письменным столом из ценной древесины. Говорят, он стоил 100 тысяч долларов, но забрать его, похоже, оказалось слишком сложно. В спальне — кровать с махагоновым каркасом, даже матрас исчез. В ванной — дорогая сантехника, но краны вырваны, на полу валяется флаг режима, истоптанный людьми", — пишет репортёр.

Сразу после падения режима часть дворца охватила пожар. Там стены и потолки покрыты копотью, всё завалено обломками. Золотые люстры, деформированные от жары, свисают с потолков.

На улице журналист обнаружил портрет Владимира Путина: "Разбитый ногами и брошенный — он оказался никому не нужен".

Дополнение

Сирийские повстанцы, которые добились значительного прогресса в наступлении на прошлой неделе, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам президент Сирии бежал из страны.

Самолет Syrian Air, на котором бежал Асад, исчез с радаров. Существовала версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.

Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров для прикрытия эвакуации Башара Асада.

Российские СМИ сообщают, что президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в москву.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Новости Мира
bildБильд
damaskДамаск
bashar-asadБашар Асад
siriyaСирия