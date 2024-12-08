Башар Асад с семьей в москве - российские СМИ
Киев • УНН
Асад вместе с членами своей семьи прибыл в москву. По информации источника в кремле, российские власти предоставили им убежище.
Президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в москву, сообщают российские СМИ, передает УНН.
Российские СМИ со ссылкой на источник в кремле сообщают, что в настоящее время Асад с семьей в москве, россия предоставила им убежище.
"Асад с членами своей семьи прибыл в москву. россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", — сказал собеседник агентства ТАСС.
Дополнение
Сирийские повстанцы, которые добились значительного прогресса в наступлении на прошлой неделе, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам президент Сирии бежал из страны.
Самолет Syrian Air, на котором бежал Асад, исчез с радаров. Существовала версия, что самолет мог быть сбит и Асад погиб в авиакатастрофе.
Позже в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что россия использовала дезинформацию об исчезновении самолета Ил-76Т с радаров для прикрытия эвакуации Башара Асада.