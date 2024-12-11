Сирийские повстанцы могли получить военную помощь от Украины для свержения режима Асада - СМИ
Киев • УНН
По данным The Washington Post, украинская разведка предоставила сирийским повстанцам около 150 дронов и 20 операторов. Повстанцы «Хайят Тахрир аш-Шам» захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию.
Сирийская повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая свергла режим Башара Асада, могла получить незначительную военную помощь от Украины.
Об этом пишет издание The Washington Post, передает УНН.
Детали
Сирийские повстанцы, которые в минувшие выходные пришли к власти в Дамаске, получали беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, которые пытались подорвать Россию и ее сирийских союзников
Отмечается, что 4-5 недель украинская разведка направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 беспилотных летательных аппаратов в штаб повстанцев в Идлибе, Сирия, чтобы помочь «Хайят Тахрир аш-Шам».
Западные источники в разведке считают, что помощь Украины сыграла лишь скромную роль в свержении Асада, но примечательны сами усилия Украины нанесли скрытый удар по российским операциям на Ближнем Востоке, Африке, а также в самой России.
Мотивация Украины очевидна: столкнувшись с российским наступлением в своей стране, украинская разведка искала другие фронты
Источники УНН в украинской разведке пока отказались комментировать причастность ГУР к свержению режима Асада.
Напомним,
Сирийские повстанцы, которые достигли значительного прогресса в наступлении с прошлой недели, 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в Россию.
Мохамед аль-Башир назначен исполняющим обязанности премьер-министра Сирии для переходного правительства до марта.