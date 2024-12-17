Болезненная тема: NYT объяснило почему путин молчит об Асаде и потере влияния рф в Сирии

Во время последней встречи высшего руководства рф, где председательствовали владимир путин и его министр обороны, российские чиновники обсудили войну в Украине, НАТО, ипотеку для военных, однако ни один из них не упомянул о Сирии, где РФ годами сохраняла военное присутствие. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Молчание подчеркивает неопределенность относительно будущего российских военных баз в Сирии - и то, что война в Украине стала для кремля главным приоритетом, - пишет издание.

Считается, что падение режима Асада является болезненной темой для Москвы. А свержение сирийского диктатора может стать еще большей неудачей Путина по "возрождению России".

"Сейчас приоритетом путина, очевидно, является война против Украины. И в этой войне он считает, что побеждает, как на поле боя, так и в противостоянии с Западом, поскольку к власти все чаще приходят политики, скептически настроенные относительно поддержки Украины, во главе с новоизбранным президентом Дональдом Трампом", - говорится в материале.

"В понедельник глава кремля заявил, что его войска "удерживают стратегическую инициативу" вдоль всей линии фронта в Украине и поток россиян, которые добровольно идут воевать, "не прекращается". Это означает, что Путин считает, что он может "пережить" Украину на поле боя, даже когда Трамп обещает вести переговоры о мирном соглашении, чтобы положить конец войне", - добавляет издание.

К тому же, российский министр обороны Путина Андрей Белоусов заявил, что "обеспечение победы" в войне против Украины является главным приоритетом, но ничего не сказал о планах или целях РФ на Ближнем Востоке.

Напомним

Сирийские повстанцы, которые достигли значительного прогресса в наступлении 8 декабря объявили о захвате столицы Дамаска и сообщили о падении правителя Башара Асада. Сам же Асад бежал в Россию.